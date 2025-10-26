Un compagnon emblématique de Doctor Who révèle la vérité sur une scène coupée et des projets abandonnés

Un compagnon emblématique de Doctor Who lève le voile sur une théorie populaire concernant une scène absente et des projets abandonnés, confirmant ainsi des spéculations persistantes parmi les fans autour de moments mystérieux de la série culte britannique.

Le futur incertain de Doctor Who

L’avenir de la célèbre série britannique Doctor Who traverse une période particulièrement floue, avec de nombreuses interrogations qui agitent aussi bien les fans que les membres de la production. La récente fin du passage de Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur a laissé place à des spéculations autour du dernier épisode et de la direction que pourrait prendre la série. Si l’on en croit les dernières révélations, la conclusion initialement prévue n’a finalement jamais vu le jour.

Des révélations inattendues sur l’épisode final

C’est lors d’un échange organisé au Club Parramatta, relayé par Cultbox, que l’actrice Carole Ann Ford – figure emblématique pour avoir incarné la petite-fille du Docteur, Susan – a jeté un pavé dans la mare. Interrogée par Katy Manning sur son personnage, elle a confirmé avoir tourné une séquence inédite aux côtés de Sienna-Robyn Mavanga-Phipps (Belinda, la fille du Docteur, Poppy). Cette scène, jamais diffusée, aurait dû marquer le retour de Susan et ouvrir sur une perspective totalement différente pour la série.

Un final profondément remanié

Dans ses propos, Carole Ann Ford détaille : « Vous n’avez pas vu l’épisode qui devait introduire mon retour, où je tenais la main d’une magnifique petite fille noire, trois ans à peine. Nous regardions à travers une fenêtre, là où le public ne devait pas deviner où nous étions, et nous observions mon grand-père nouvellement incarné, désormais joué par Ncuti Gatwa, en train de s’amuser lors d’une fête dans une boutique en face. » Ford poursuit, confiant le regret de son personnage, « mon personnage Susan aurait tant voulu aller vers lui, le serrer dans ses bras, et lui demander comment il avait survécu à son errance dans l’espace… et pourquoi il avait changé ».

Cette séquence, très attendue par certains initiés, a pourtant été écartée du montage final. Selon Ford, « Cela n’a malheureusement pas été retenu — pour des raisons que je connais, mais ne révélerai pas ». On devine ici un changement de cap de la production, possiblement lié à l’abandon d’une troisième saison portée par Ncuti Gatwa.

Des perspectives en suspens

Difficile, à ce stade, de prédire ce que réserve l’avenir à Doctor Who. Entre scènes coupées, théories en pagaille et incertitudes sur le casting, les fans devront patienter pour découvrir la prochaine orientation. Une chose est certaine : la résilience de cette série iconique n’est plus à prouver, et chaque secret dévoilé attise un peu plus la curiosité du public.