La règle majeure de Doctor Who que Ncuti Gatwa a involontairement enfreinte.

Tl;dr Ncuti Gatwa, le Quinzième Docteur, ne jure plus en costume.

La règle a été mise en place pour respecter l’orientation familiale de l’émission.

L’équipe de « Doctor Who » prend très au sérieux leur rôle de modèle pour les enfants.

Le respect des valeurs familiales dans « Doctor Who »

La série britannique emblématique « Doctor Who », reconnue pour son esprit familial, a toujours su se distinguer par son respect des valeurs. L’acteur Ncuti Gatwa, qui interprète le Quinzième Docteur, ne fait pas exception à la règle. Depuis son arrivée sur le plateau, Gatwa a déjà su déjouer certaines conventions : ne pas se limiter à une seule tenue, laisser libre cours à ses émotions… Cependant, une règle demeure intangible : « ne pas jurer en costume de Docteur ».

Une règle pour préserver l’image familiale

Gatwa a partagé lors d’une interview récente avec Radio Times qu’il avait été rappelé à l’ordre par Russell T. Davies, le scénariste, pour avoir enfreint cette règle. « Fais ce que tu veux en dehors du costume, mais lorsque tu es en costume, ne nous laisse pas t’entendre jurer », lui a-t-il rappelé. Cette règle peut sembler surprenante, mais elle contribue à préserver l’image familiale de l’émission. La série « Doctor Who » a toujours su se distinguer par son langage châtié, même comparée à des séries pour jeunes publics comme « Harry Potter ».

La tradition du sérieux sur le plateau

Si cette règle peut sembler anecdotique, elle s’inscrit dans une tradition de sérieux qui remonte aux débuts de la série dans les années 60. William Hartnell, qui jouait le premier Docteur, insistait par exemple pour mémoriser les fonctions de chaque bouton du TARDIS, le vaisseau du Docteur. Cette rigueur a été soulignée dans le biopic de 2013, « An Adventure of Time and Space ».

En dépit des nombreux changements qu’a connus « Doctor Who » au fil des décennies, cette considération pour le public jeune est toujours présente. L’équipe de « Doctor Who » est consciente de son rôle de modèle pour des millions de jeunes fans et s’efforce de ne pas les décevoir, même lorsque les caméras sont éteintes.