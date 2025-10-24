Cette star de Doctor Who se confie sur la violente réaction aux rumeurs de départ

L’acteur phare de Doctor Who s’est récemment confié sur la vague de réactions négatives qu’il a subie suite aux spéculations autour de son possible départ de la série, évoquant une expérience particulièrement éprouvante.

Tl;dr Millie Gibson dément les rumeurs de départ forcé.

L’avenir de Doctor Who reste incertain.

reste incertain. Ncuti Gatwa et Gibson font face à des critiques.

Des rumeurs tenaces sur le plateau

Depuis plusieurs mois, la série culte Doctor Who traverse une zone de turbulences rarement vue dans son histoire. À la suite de l’arrivée de Ncuti Gatwa – le tout premier Docteur à la fois noir et ouvertement LGBTQ+ – la franchise a essuyé un flot de réactions racistes et homophobes, révélant combien l’évolution du programme pouvait encore heurter certains spectateurs. Parallèlement, l’audience semble moins stable qu’auparavant, tandis que les spéculations autour de l’avenir du show alimentent un climat d’incertitude.

Millie Gibson, cible de rumeurs infondées

Dans cette atmosphère électrique, la comédienne Millie Gibson, qui incarne Ruby Sunday depuis l’épisode spécial de Noël 2023, s’est retrouvée au cœur d’une controverse inattendue. Annoncée comme remplacée par Varada Sethu pour les saisons suivantes – une décision d’autant plus surprenante que son personnage était encore auréolé de mystère – Gibson a été confrontée à des bruits persistants évoquant un renvoi dû à un supposé « comportement de diva ». Incapable de démentir ouvertement ces allégations sans révéler d’éléments majeurs de l’intrigue, elle confiait récemment à The I Paper : « Je ne pouvais même pas dire ‘c’est faux’, sinon on m’aurait accusée de spoiler… C’était vraiment horrible parce que tout donnait l’impression que c’était vrai. »

Le soutien discret de Ncuti Gatwa

Si le contexte fut pesant pour elle, Millie Gibson explique avoir pu compter sur l’appui discret de Ncuti Gatwa, également en proie à des réactions virulentes lors de sa prise de fonction. Tous deux ont tenté, tant bien que mal, de garder leurs distances face aux critiques et aux commentaires désobligeants. À ce sujet, Gibson admet : « C’est difficile, mais on essaie juste de se protéger autant que possible. »

L’avenir incertain de la série emblématique

Reste que l’avenir du vaisseau amiral de la science-fiction britannique n’a jamais semblé aussi flou. Si la productrice Jane Tranter a récemment tenté de rassurer en affirmant que les rumeurs sur une éventuelle disparition du programme étaient infondées, elle reconnaît toutefois qu’aucune décision définitive n’a été prise concernant la suite, notamment après la diffusion du spin-off tant attendu, The War Between the Land and the Sea. La collaboration entre Disney et la BBC, quant à elle, arrive à échéance après seulement cinq épisodes supplémentaires ; un renouvellement n’est pas encore acquis, ce qui laisse planer le doute sur la pérennité du mythe.

Pour mieux cerner la situation, il convient donc de retenir quelques éléments essentiels :

Mise en cause injustifiée : Gibson n’a pas été évincée pour comportement déplacé.

: Gibson n’a pas été évincée pour comportement déplacé. Bouleversements internes : Un renouvellement des personnages sans précédent.

: Un renouvellement des personnages sans précédent. Partenariat en suspens : L’accord entre Disney et BBC arrive à son terme.

Difficile aujourd’hui d’affirmer avec certitude où vogueront les prochaines aventures du Docteur. Mais une chose demeure : la passion autour de Doctor Who, elle, ne s’éteint jamais vraiment.