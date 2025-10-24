Cinq séries à découvrir après l’incroyable final de « Task »

Après la diffusion du dernier épisode de la série « Task », de nombreux fans cherchent déjà leur prochaine émission coup de cœur. Voici cinq programmes similaires à découvrir pour prolonger le plaisir et retrouver l’ambiance unique qui a séduit le public.

Tl;dr « Task » : un incontournable du polar sur HBO Max.

5 séries recommandées pour prolonger le plaisir du genre.

Des performances marquantes et univers riches à découvrir.

Un succès retentissant pour « Task »

La série « Task », signée par le créateur de « Mare of Easttown », Brad Ingelsby, s’est rapidement imposée comme l’une des grandes révélations de cette année. Portée par Mark Ruffalo dans le rôle d’un ex-prêtre devenu agent du FBI, lancé sur la piste d’un homme au passé trouble incarné par Tom Pelphrey, la série captive par son intensité dramatique et son univers ancré dans la région de Delco. La qualité d’écriture, le rythme haletant et la finesse des personnages ont su conquérir un large public, qui regrette déjà la fin de cette production sur HBO Max. Difficile, d’ailleurs, de ne pas guetter fébrilement le prochain projet d’Ingelsby, tant son talent semble aujourd’hui indiscutable.

À voir après « Task » : des séries incontournables

Pour prolonger le plaisir, plusieurs séries s’imposent naturellement. Parmi elles, « Mare of Easttown » s’illustre à nouveau : portée par une Kate Winslet bouleversante, cette enquête plonge le spectateur dans l’intimité d’une petite ville marquée par les secrets et les drames personnels. Les récompenses ne se sont pas fait attendre, que ce soit pour Winslet elle-même ou pour des seconds rôles remarqués comme ceux d’Evan Peters et Julianne Nicholson.

Difficile aussi de passer à côté de « The Wire », référence absolue du polar urbain. Cette fresque chorale, imaginée par David Simon, retrace sans fard les rouages de la criminalité à Baltimore. L’accent et la justesse d’interprétation de l’ensemble du casting, dont Dominic West et Idris Elba, participent à une immersion totale dans cet univers sombre.

L’héritage du crime à travers les genres

Changement d’ambiance avec « Sons of Anarchy », où l’on suit les tourments intérieurs de Jax Teller au sein d’un gang de motards, dans une trame fortement inspirée par « Hamlet ». Entre trahisons familiales et luttes de pouvoir, la série navigue entre polar classique et drame shakespearien.

Le public avide d’atmosphères rurales pourra se tourner vers « Justified ». On y retrouve Timothy Olyphant en marshal charismatique contraint de revenir dans son Kentucky natal, affrontant son passé et un ancien ami devenu rival mortel. Le suspense est savamment dosé au fil des saisons.

Enfin, impossible de ne pas citer « Breaking Bad ». La transformation radicale de Bryan Cranston en Walter White reste inégalée. Une descente aux enfers où chaque choix entraîne des conséquences inattendues et terriblement humaines.

Pourquoi ces séries séduisent encore ?

Si ces cinq titres s’imposent comme des valeurs sûres, c’est avant tout grâce à leurs :

Personnages complexes

Mises en scène soignées

Narrations captivantes

Chacune propose un regard unique sur le crime, oscillant entre réalisme social et thriller psychologique. Autant dire qu’après « Task », ces œuvres prolongeront l’immersion sans jamais lasser.