7 mini-séries incontournables à dévorer pendant les vacances

Découvrez les sept meilleures mini-séries à dévorer sans modération pendant vos vacances de fin d'année.

Mini-séries à dévorer pendant les vacances

La période des vacances approche et vous cherchez peut-être de quoi vous occuper pendant que vous apprivoisez votre nouveau gadget ou attendez que les cookies finissent de cuire au four. C’est le moment idéal pour choisir une mini-série à dévorer en quelques jours ou, pourquoi pas, en une seule journée.

Des choix pour tous les goûts

Le choix est vaste et vous laissera satisfait d’avoir vu quelque chose jusqu’à sa fin. Parmi mes sélections, vous trouverez des mini-séries allant de la guerre à la comédie dramatique.

‘Band of Brothers’

Quelques années après « Saving Private Ryan », Tom Hanks et le réalisateur Steven Spielberg se sont à nouveau associés pour un autre projet sur la Seconde Guerre mondiale. « Band of Brothers » est une mini-série basée sur un livre de Stephen E. Ambrose qui raconte l’histoire de la Easy Company, 506ᵉ régiment de la 101ᵉ division aéroportée de l’armée américaine. Cette série est disponible sur Netflix.

‘Mare of Easttown’

Les fans de Kate Winslet et des mystères policiers adoreront « Mare of Easttown ». Dans cette série, Winslet incarne la détective Marianne « Mare » Sheehan, qui a passé toute sa vie dans une petite ville. Vous apprécierez l’excellente interprétation de Winslet et de ses co-stars, guidés par le talentueux réalisateur Craig Zobel. Cette mini-série a remporté quatre Emmys. Regardez-la sur Max.

‘Firefly’

« Firefly » n’est pas techniquement une mini-série, mais ses 14 épisodes lui donnent cette sensation. C’est un mélange captivant de science-fiction et de drame occidental qui suit l’équipage à bord d’un vaisseau spatial renégat. Vous pouvez la regarder sur Hulu.

‘Chernobyl’

Cette mini-série primée est un chef-d’œuvre qui retrace un événement historique qui a touché des millions de vies. Elle nous ramène à la catastrophe de Tchernobyl, lorsque le réacteur nucléaire en Ukraine a explosé en avril 1986. Regardez-la sur Max.

‘Sharp Objects’

Basée sur un livre de Gillian Flynn, cette mini-série vous rappellera le vieil adage : « On ne peut pas rentrer chez soi ». Amy Adams y incarne Camille Preaker, une journaliste renvoyée dans sa ville natale pour enquêter sur la mort de deux adolescentes. Regardez-la sur Max.

‘Station Eleven’

Dans un monde post-COVID, regarder une mini-série sur une pandémie et ses conséquences pourrait sembler être une forme de divertissement tordue. Cependant, « Station Eleven » vaut la peine d’être regardée et vous laissera (étrangement) avec un peu d’espoir. Regardez-la sur Max.

‘Maniac’

« Maniac » est une mini-série qui plonge dans le problème global des entreprises pharmaceutiques et de leur influence pas si grande sur nos vies. Regardez-la sur Netflix.