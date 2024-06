Grosse inquiétude autour du nouveau film de Tom Hanks

Tom Hanks jouera dans le film "Here" en 2024.

Tl;dr Tom Hanks jouera dans le film Here en 2024.

Le film est basé sur une bande dessinée graphique populaire.

Robert Zemeckis utilise la technologie de rajeunissement pour le film.

Les effets visuels pourraient détourner l’attention de l’histoire principale.

Un nouvel opus pour Tom Hanks

Tom Hanks, acteur emblématique depuis les années 80, revient sur grand écran avec un nouveau film prévu pour 2024, intitulé Here. Il est bien connu pour ses rôles marquants tels que Forrest Gump, Woody dans Toy Story, et le conducteur dans The Polar Express. Malgré une carrière bien remplie, l’annonce d’un nouveau film avec Hanks reste toujours un événement.

Une équipe de talent

Dans Here, Hanks est entouré d’une panoplie d’acteurs talentueux tels que Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, et Gwilym Lee. Derrière la caméra, on retrouve le célèbre réalisateur Robert Zemeckis. Le film est basé sur une bande dessinée graphique populaire, ce qui laisse présager un scénario de qualité. Cependant, la complexité de l’exécution du film suscite des inquiétudes.

Une technologie controversée

Ce qui rend ce film particulièrement inquiétant, c’est l’utilisation par Zemeckis de la technologie de rajeunissement. Selon The Hollywood Reporter, Zemeckis utilise une nouvelle technologie d’IA qui permet de modifier et de rajeunir les acteurs en temps réel, éliminant ainsi le besoin d’effets spéciaux en post-production. Cette technologie, assez controversée, a souvent déçu plutôt qu’impressionné. Zemeckis est connu pour son amour des effets visuels, mais parfois, ces effets peuvent détourner l’attention de l’histoire principale.

Un film prometteur malgré tout

Malgré ces inquiétudes, Here a beaucoup de potentiel. Le film marque la réunion de Tom Hanks et Robin Wright, ainsi que de Robert Zemeckis et Eric Roth, pour la première fois depuis Forrest Gump. Ce film avait valu à Zemeckis ses premiers Oscars pour le meilleur réalisateur et le meilleur film. En somme, malgré les risques, Here a toutes les cartes en main pour être un succès.