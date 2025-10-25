Ces films d’horreur qui mériteraient leur propre adaptation en série télévisée

L’engouement pour les séries télévisées ne cesse de grandir, et l’univers de l’horreur y trouve un nouveau souffle. Plusieurs classiques du cinéma d’épouvante pourraient offrir des adaptations captivantes et prolonger leurs frissons sur le petit écran.

Tl;dr La télévision manque de grandes séries d’horreur.

Cinq films cultes pourraient devenir des séries fascinantes.

Adaptations possibles : « Freaky », « Scary Stories »…

L’horreur à la télévision, un territoire encore trop inexploré

Malgré quelques pépites récentes comme la série « Evil » sur Paramount+ ou les créations de Mike Flanagan, force est de constater que le genre de l’horreur peine à s’imposer durablement sur le petit écran. Rares sont les œuvres télévisuelles capables de maintenir cette tension si particulière, si bien exploitée au cinéma en deux heures chrono. Mais pourquoi ne pas s’inspirer davantage du grand écran ? Plusieurs séries marquantes comme « Bates Motel », « Buffy contre les vampires », ou encore « Chucky » doivent justement leur succès à une relecture inventive de classiques du cinéma d’épouvante. Alors, pourquoi s’arrêter là ?

Cinq adaptations rêvées issues du grand écran

Voici quelques films incontournables dont l’univers semble taillé pour un format sériel :

« Scary Stories To Tell in the Dark » : Le long-métrage d’André Øvredal, inspiré des livres cauchemardesques d’Alvin Schwartz, a seulement effleuré la richesse du recueil original. Un format anthologique permettrait d’explorer bien plus d’histoires sordides, promettant une nouvelle génération de fans terrifiés.

: Le long-métrage d’André Øvredal, inspiré des livres cauchemardesques d’Alvin Schwartz, a seulement effleuré la richesse du recueil original. Un format anthologique permettrait d’explorer bien plus d’histoires sordides, promettant une nouvelle génération de fans terrifiés. « The Wicker Man » : Ce chef-d’œuvre britannique de 1973, où un policier découvre les rites païens d’une île isolée, offrirait une tension accrue étalée sur plusieurs épisodes. L’influence actuelle du folk horror et l’engouement pour des récits lents et immersifs rendent une telle adaptation plus pertinente que jamais.

: Ce chef-d’œuvre britannique de 1973, où un policier découvre les rites païens d’une île isolée, offrirait une tension accrue étalée sur plusieurs épisodes. L’influence actuelle du folk horror et l’engouement pour des récits lents et immersifs rendent une telle adaptation plus pertinente que jamais. « Freaky » : Mêlant comédie et frissons, ce film de 2020 revisite le mythe du body-swap façon slasher. Les ressorts dramatiques d’un lycée américain pourraient se déployer bien au-delà du format initial, avec un humour décalé et une tension savamment dosée.

: Mêlant comédie et frissons, ce film de 2020 revisite le mythe du body-swap façon slasher. Les ressorts dramatiques d’un lycée américain pourraient se déployer bien au-delà du format initial, avec un humour décalé et une tension savamment dosée. « Invasion of the Body Snatchers » : Ce classique dystopique, déjà maintes fois adapté au cinéma, pourrait explorer en profondeur la paranoïa et la résistance humaine face à une invasion insidieuse, rappelant l’impact qu’a eu une série comme The Walking Dead.

: Ce classique dystopique, déjà maintes fois adapté au cinéma, pourrait explorer en profondeur la paranoïa et la résistance humaine face à une invasion insidieuse, rappelant l’impact qu’a eu une série comme The Walking Dead. « The Cabin in the Woods » : Véritable mise en abîme du genre horrifique signée Drew Goddard, son univers méta et ses créatures énigmatiques semblent réclamer un prequel ou une série dérivée, tant les possibilités narratives sont vastes.

L’appel à l’audace des producteurs TV

On le voit : transformer ces films en séries permettrait non seulement d’offrir aux spectateurs des expériences inédites, mais aussi de renouveler profondément le langage télévisuel de l’horreur contemporaine. La place laissée vacante par certaines grandes sagas touche à sa fin ; il serait donc temps que des créateurs osent franchir le pas et investissent ce champ fertile. Un pari risqué ? Peut-être. Mais qui ne tente rien…

Séries d’horreur : un pari à saisir ?

Si l’on veut voir émerger une nouvelle génération de séries cultes dans ce genre, il faudra accepter de bousculer les formats traditionnels. L’avenir appartient sans doute à ceux qui sauront mêler héritage cinématographique et innovations sérielles — quitte à faire (un peu) plus peur sur nos écrans.