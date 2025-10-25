James Gunn renforce la probabilité du plus grand crossover jamais imaginé dans le DCU

James Gunn vient d’apporter un nouvel élément qui renforce la plausibilité de la plus grande théorie concernant un futur crossover dans l’univers cinématographique DC. Cette nouvelle information ravive les spéculations autour d’un événement majeur attendu par les fans.

Tl;dr Lanterns prépare un événement majeur pour le DCU .

prépare un événement majeur pour le . La saga « Blackest Night » pourrait arriver en live-action.

L’intrigue reliera plusieurs personnages et équipes du DCU.

L’attente autour de Lanterns et la stratégie DCU

Depuis quelque temps, l’engouement pour le nouvel univers cinématographique DCU ne cesse de croître. Porté par le succès retentissant de Superman et l’accueil enthousiaste réservé à la saison 2 de Peacemaker, le public scrute désormais chaque décision de James Gunn, co-PDG de DC Studios. Un vent d’espoir souffle sur les fans à l’approche de Lanterns, la prochaine grande série prévue pour 2026 sur HBO, qui pourrait bouleverser la donne.

Blackest Night, un arc mythique en ligne de mire

L’attention se porte naturellement sur l’arc narratif « Blackest Night », l’un des crossover les plus marquants de l’histoire des Green Lantern dans les comics. Parue entre 2009 et 2010, cette saga a vu s’affronter Sinestro, ses sbires du Sinestro Corps et les Green Lanterns dans une guerre propulsée par l’éveil du spectre émotionnel des anneaux. Les sinistres Black Lanterns, véritables morts-vivants au service de Nekron, sèment alors la terreur, obligeant héros vivants comme disparus à unir leurs forces. À l’issue d’une bataille épique, la création du White Lantern Corps fait basculer l’équilibre.

Une intrigue qui se précise autour d’Alan Scott et Checkmate

À la lumière des derniers événements dans Peacemaker, certains indices semblent confirmer les spéculations des fans. Le final de la saison 2 a posé les bases d’un nouvel échiquier : l’organisation Checkmate, historiquement liée à Alan Scott dans les comics, fait son apparition. Or, Scott n’est pas seulement le tout premier Green Lantern ; il fut aussi White King au sein de Checkmate. Coïncidence ? Peut-être pas. L’enquête menée par Hal Jordan et John Stewart dans Lanterns, centrée sur un mystérieux meurtre – potentiellement celui d’Alan Scott –, serait alors le point de départ du déploiement de la prophétie « Blackest Night » à travers le DCU.

L’interconnexion grandissante du DCU

James Gunn, en entretien avec Rolling Stone, a d’ailleurs insisté : « Lanterns est vraiment crucial pour installer la suite ». Ce rôle central laisse entrevoir une mécanique ambitieuse où chaque série ou film trouve sa place dans une construction globale. Pour le public, difficile de ne pas voir dans l’apparition annoncée de Guy Gardner (Nathan Fillion) ou la montée en puissance des diverses factions lanternes, autant de jalons posés vers une convergence majeure.

Avec une arrivée programmée sur HBO en 2026, Lanterns cristallise déjà toutes les attentes – celle des amateurs de comics comme celles d’un public avide de récits épiques connectés. Reste à savoir si ce chapitre marquera l’avènement tant espéré du crossover « Blackest Night » en live-action.