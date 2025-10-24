Star Trek : la suite de Voyager met enfin en lumière ses antagonistes les plus négligés

La suite tant attendue de Star Trek: Voyager promet de raviver l’intérêt des fans en mettant cette fois-ci à l’honneur des antagonistes longtemps restés en retrait, offrant ainsi une nouvelle dimension à cet univers culte.

Les Species 8472 reprennent leur revanche

Après près de trois décennies d’absence remarquée, les redoutés Species 8472 — ou Undine — font un retour fracassant dans l’univers de Star Trek: Voyager. Les fans de la série se rappellent sans doute à quel point cette espèce avait marqué les esprits lors de ses rares apparitions. Désormais, la bande dessinée Star Trek: Voyager – Homecoming, éditée par IDW Publishing, offre à ces antagonistes une seconde chance sous le feu des projecteurs, à l’occasion du trentième anniversaire de la série.

Un ennemi redoutable et incompris

Rares sont les adversaires qui ont réussi à faire trembler aussi bien l’équipage du Voyager que le collectif implacable des Borgs. Introduits dans le diptyque « Scorpion », les Undine provenaient d’un mystérieux « espace fluidique », totalement étranger à l’univers connu. Leur biologie atypique — absence de bouche, stature imposante, immunité quasi parfaite — en a fait l’un des rares peuples à résister efficacement à l’assimilation Borg. La fameuse phrase de Seven of Nine résume leur impact : « Les Species 8472 sont le sommet de l’évolution biologique. »

Au fil des épisodes, ces êtres ont démontré une efficacité dévastatrice, anéantissant cubes Borg et planètes entières. Si leur histoire s’est conclue prématurément avec l’épisode « In the Flesh », où la diplomatie de Janeway a temporairement calmé le jeu, nombreux sont les spectateurs à avoir regretté leur disparition aussi soudaine que frustrante.

L’heure d’un retour en force

La série Homecoming, écrite par Susan et Tilly Bridges et illustrée par Ángel Hernández, reprend l’intrigue juste après le retour triomphal du Voyager dans le quadrant Alpha. Mais à peine l’équipage fête-t-il sa victoire que les Undine lancent une offensive d’envergure, persuadés que les nouvelles technologies offertes par une Janeway venue du futur menacent toute la galaxie. Cette fois-ci, l’affrontement est total : l’ancien équipage doit se reformer et affronter une menace qui avait déjà mis à genoux les Borg.

Voici ce que propose cette nouvelle mini-série :

Un conflit à haute tension entre la Fédération et Species 8472.

Des enjeux moraux et technologiques inédits pour Janeway et son équipe.

L’exploration des conséquences laissées en suspens après le final de la série.

Vers une clôture attendue par les fans

En misant sur un antagoniste aussi complexe que fascinant, IDW Publishing réussit là où la série n’avait pu s’attarder : donner une place centrale aux Undine, au cœur d’une intrigue pleine de promesses. Pour nombre de passionnés, cette suite en bande dessinée représente enfin l’occasion d’obtenir les réponses tant espérées — et, peut-être, la conclusion épique que l’équipage du Voyager méritait. La paix n’est décidément jamais simple dans la galaxie !