James Gunn reconnaît qu’un héros du DCU pourrait surpasser Superman — et peut-être d’autres aussi

Le réalisateur James Gunn a récemment reconnu qu’un héros de l’univers DC pourrait sans difficulté surpasser Superman, tout en laissant entendre que d’autres personnages pourraient également rivaliser avec l’Homme d’Acier au sein du DCU.

Tl;dr James Gunn affirme que les Green Lantern peuvent battre Superman.

La série Lanterns mettra en avant leur puissance.

Des affrontements possibles dans le futur DCU.

Le statut de Superman remis en question

Jusqu’ici, l’image d’un Superman invincible semblait acquise. Pourtant, selon des propos récents de James Gunn, co-président de DC Studios, cette suprématie pourrait être contestée par une autre force majeure de l’univers : le Green Lantern Corps. À l’occasion d’une interview sur The Howard Stern Show en septembre, relayée par Deadline, Gunn n’a pas hésité à valider l’idée selon laquelle certains Green Lanterns pourraient surpasser Clark Kent en combat. La déclaration fait écho à l’avis du présentateur, pour qui « Green Lantern could beat up Superman », ce à quoi Gunn a simplement répondu : « Absolutely, he’s pretty powerful ».

L’avenir du DCU : vers de nouveaux affrontements ?

Ce n’est pas la première fois qu’on évoque la rivalité entre ces deux figures majeures des comics. Dans les bandes dessinées, les duels entre Superman et notamment Hal Jordan ne sont pas rares. Si la nouvelle adaptation cinématographique de Superman, prévue pour 2025 et décrite comme celle du « most powerful Metahuman of all », promet un retour triomphal de l’Homme d’Acier, elle s’accompagne pourtant d’une montée en puissance des Green Lanterns dans le prochain projet phare de DC sur HBO Max : la série Lanterns, attendue début 2026.

Lanterns: une vitrine pour la puissance des anneaux

Sur le petit écran, les spectateurs ont déjà eu un avant-goût grâce à Guy Gardner, incarné par Nathan Fillion. Ses capacités hors normes – matérialisation d’objets, déplacement de chars ou confrontation avec des créatures titanesques – illustrent bien pourquoi les Green Lanterns pourraient rivaliser avec Superman. Et ce n’est qu’un début : la série accueillera aussi Hal Jordan (Kyle Chandler) et John Stewart (Aaron Pierre). Tous deux sont réputés pour leur force, laissant augurer des interactions musclées avec Clark Kent.

Pour ceux qui aiment anticiper les rebondissements du DCU, voici quelques scénarios possibles que pourrait réserver l’avenir :

Amitié contrariée entre Superman et Guy Gardner se transformant en conflit.

L’introduction de nouveaux membres du Corps pouvant menacer la suprématie kryptonienne.

L’émergence d’un Green Lantern renégat dans le prochain film Man of Tomorrow.

L’attente monte chez les fans

L’excitation autour du développement de ces projets ne cesse donc de croître. Que ce soit pour un affrontement direct ou une alliance inattendue face à un péril plus grand, la perspective de voir Superman opposé aux forces des Green Lanterns intrigue. Les studios semblent déterminés à bousculer les hiérarchies établies au sein du DCU et à offrir aux spectateurs des confrontations inédites entre héros parmi les plus puissants jamais portés à l’écran.