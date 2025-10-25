The Boys : une alliance inédite se prépare à défier les Sept et Homelander

Dans la série "The Boys", l'équipe de justiciers vient de s'unir pour constituer une force capable de rivaliser avec Les Sept et leur leader redoutable, Homelander. Leur alliance pourrait bouleverser l’équilibre des pouvoirs existant.

Tl;dr Une nouvelle équipe menace la suprématie des Seven.

Marie Moreau révèle un lien avec Homelander.

Les « Gardiens de Godolkin » rejoignent la résistance.

Un nouvel équilibre de force en vue chez les super-héros

Dans l’univers de The Boys, rares sont ceux qui contestent la domination des Seven. Sous l’œil vigilant de Vought, cette équipe phare règne sans partage, du moins jusqu’à l’émergence de nouveaux adversaires inattendus. Mais depuis que Translucent a croisé la route de Billy Butcher, un vent de changement souffle sur le monde des Supes : les membres défilent, les alliances se font et se défont, et la stabilité semble désormais précaire à l’approche d’une cinquième saison.

Godolkin manœuvre dans l’ombre, une résistance s’organise

Derrière le rideau, la main de Godolkin n’a jamais cessé d’agir. Après avoir orchestré, sous le masque de Cipher, des événements irréversibles à God U, il se dévoile : son objectif ? Utiliser Marie Moreau pour « guérir le monde ». Un dessein aussi nébuleux qu’inquiétant pour Sister Sage, qui croyait pouvoir grimper les échelons à ses côtés. Pourtant, le plan échoue in extremis grâce à l’intervention de Polarity, libéré par Sister Sage elle-même. L’équilibre bascule : Marie, épaulée par Polarity, élimine Godolkin et offre un répit à ses camarades du campus.

Des héros en fuite… vers une nouvelle alliance

Ce court répit n’efface pas la menace : Vought, prêt à effacer toute trace du chaos, traque sans relâche Marie et ses amis. Forcés à l’exil, ils trouvent refuge auprès d’un certain Stan Edgar… mais tombent nez à nez avec Starlight et A-Train. Désormais réunis dans une nouvelle résistance, Marie Moreau, Jordan Li, Emma Meyer, Sam Riordan, Cate Dunlap et Annabeth Moreau – bientôt surnommés les véritables Gardiens de Godolkin – semblent armés pour défier tant Vought que Homelander.

, révélée comme un produit du mystérieux Projet Odessa (à l’origine d’Homelander), pourrait bien incarner l’arme fatale contre ce dernier. Jordan, Sam ou encore Cate disposent chacun d’atouts susceptibles d’ébranler l’équipe rivale – manipulation mentale ou force brute.

L’avenir des Gardiens dans le récit principal

Malgré leurs atouts indéniables, il reste une inconnue : comment ces nouveaux venus s’inséreront-ils dans la saga principale ? Les spectateurs s’interrogent : laissera-t-on les Supes issus de Gen V bouleverser le destin des héros historiques ? Si le récit privilégie le retour en force de Billy Butcher et ses alliés traditionnels (Starlight, Hughie…), il n’est pas dit que les Gardiens puissent s’imposer au-delà d’une poignée d’actions décisives. En attendant que la saison 5 tranche, le suspense demeure entier sur Prime Video.