Après des années de mystère, The Boys livre enfin une réponse étonnamment simple

Après plusieurs années d’interrogations et de théories, l’équipe de The Boys est parvenue à élucider un mystère persistant dans la série. La réponse, contre toute attente, s’est avérée bien plus simple que prévu.

Tl;dr Billy Butcher hallucine Joe Kessler dans la saison 4.

Cate Dunlap cache une prothèse après un combat sanglant.

Gen V Saison 2 révèle enfin la vérité sur Cate.

Le mystère Kessler : une hallucination révélée

Après plusieurs épisodes à semer le doute, la saison 4 de The Boys finit par lever le voile : Joe Kessler, l’agent de la CIA épaulant Billy Butcher, n’existe tout simplement pas. Cette figure inquiétante, qui encourageait Butcher à franchir des limites toujours plus extrêmes et s’irritait de ses hésitations, n’est en réalité qu’une hallucination née de la tumeur au cerveau du héros. Une fois ce secret révélé, les spectateurs avisés peuvent relire tous les indices disséminés çà et là. Pourtant, l’univers étendu de la série regorge d’autres énigmes restées longtemps dans l’ombre.

L’après-choc de Godolkin University

Dans le spin-off Gen V, un événement majeur bouleverse le quotidien de Godolkin University à la fin de la première saison. Au point que même Homelander fait une apparition remarquée pour calmer les esprits alors que tout menace d’exploser. Si les répercussions immédiates ont été largement traitées, certains détails intrigants ne seront élucidés qu’au cœur de la deuxième saison.

Parmi eux, le cas épineux de Cate Dunlap, brillante étudiante aux côtés d’Andre Anderson ou encore de Luke Riordan. L’arrivée de Marie Moreau semblait amorcer une période faste pour ce cercle d’élite. Mais le suicide brutal de Luke, alias Golden Boy, précipite Cate dans une spirale destructrice. Accablée par le décès de son petit ami et la trahison d’Indira Shetty, sa mère adoptive impliquée dans des expériences mortelles contre les Supes, Cate perd pied jusqu’à commettre l’irréparable sur le campus.

L’épreuve physique et morale de Cate Dunlap

Lorsque Marie tente désespérément d’arrêter son ancienne amie, le conflit tourne au drame : elle pulvérise le bras de Cate sous les yeux stupéfaits des étudiants et même d’Homelander, qui s’en indigne publiquement : « C’est impardonnable ! ». Pourtant, lorsque Cate réapparaît dans The Boys, elle semble avoir retrouvé ses deux bras — mais cette apparence cache un artifice.

La vérité éclate au grand jour dans la deuxième saison : depuis sa terrible blessure, Cate se sert discrètement d’une prothèse. Une révélation cruelle attendue par les fans et confirmée lors d’une fouille brutale menée par les gardiens du centre Elmira sur ordre du doyen Cipher. Les difficultés croissantes rencontrées par Cate avec ses pouvoirs trouvent ainsi un nouvel éclairage ; elles seraient aggravées par son handicap physique mais aussi par une lésion cérébrale persistante.

Pour résumer, cette intrigue illustre à quel point The Boys et son spin-off savent jongler avec ambiguïté et suspense — ménageant leurs effets jusqu’à dévoiler des vérités inattendues sur des personnages abîmés, mais résilients.

Cate a utilisé une prothèse cachée durant toute la saison 2.

L’impact psychologique des événements récents pèse lourdement sur elle.

L’influence toxique des figures parentales reste centrale dans l’intrigue.

Gen V, saison 2 : déjà disponible sur Prime Video

Les nouveaux épisodes de Gen V poursuivent leur diffusion en exclusivité sur Prime Video. Un univers où chaque détail compte — et où rien n’est jamais acquis d’avance.