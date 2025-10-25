Doctor Who : le retour inattendu des Draconiens

Cinquante ans après leur unique apparition à la télévision, certains des antagonistes les moins reconnus de Doctor Who feront leur retour dans un nouveau spin-off, offrant ainsi une seconde vie à ces personnages oubliés de la saga culte britannique.

Les Draconiens s’invitent à nouveau dans Doctor Who

Qui aurait parié sur leur réapparition ? Plus de cinquante ans après leur unique apparition télévisée, les mythiques Draconiens, ces humanoïdes reptiliens, s’apprêtent à faire leur grand retour dans l’univers foisonnant de Doctor Who. Grâce au dynamisme de la maison de production audio Big Finish, ce peuple galactique sorti tout droit de la saison 10 – précisément du serial « Frontier in Space » diffusé en 1973 – retrouve une place centrale dans la saga.

L’archéologue Bernice Summerfield au cœur des aventures sonores

L’héroïne du moment, c’est incontestablement Bernice Summerfield. Introduite dans les romans des années 1990, cette brillante archéologue du XXVIème siècle s’est imposée comme un personnage phare des productions audio. Dans le nouvel opus intitulé « The Dalek Eternity 2: The Winner’s Tale », paru le 23 octobre 2025 et scénarisé par Alex Hewitt, elle affronte rien moins que les redoutables Daleks. Pour cette mission, elle peut compter sur deux alliés inattendus : Starll le Sontarien (interprété par Dan Starkey) et surtout Altazar le Draconien (Shai Matheson). Cette alliance marque donc la résurgence officielle des Draconiens, longtemps restés dans l’ombre du panthéon des antagonistes.

De faux ennemis devenus alliés ?

Ceux qui se souviennent de « Frontier in Space » n’ont pas oublié le contexte tendu entre la Terre et Draconia. Mais sous la surface des apparences belliqueuses, la vérité était tout autre : manipulés par le terrifiant Maître – alors incarné par Roger Delgado – et ses complices les Daleks, les Draconiens étaient loin d’être les véritables méchants. Leur potentiel narratif restait donc largement inexploité… jusqu’à aujourd’hui.

Il faut rappeler que cet arc avait aussi marqué la dernière prestation bouleversante de Roger Delgado avant sa disparition tragique en juin 1973. La série n’avait plus jamais accordé aux Draconiens une place significative depuis.

L’avenir : un retour télévisuel ?

Le suspense demeure concernant l’avenir immédiat de Doctor Who, suite au final diffusé en mai 2025 et aux incertitudes entourant la prochaine saison. Pourtant, l’appétit pour revoir d’anciennes figures semble intact : plusieurs ennemis emblématiques tels que le Maître, les Sontariens ou encore les Siluriens ont été récemment remis sur le devant de la scène. Pourquoi pas bientôt les Draconiens ? Leur immense empire et leur ambiguïté pourraient bien séduire une nouvelle génération…