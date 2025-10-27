Star Trek et la morale incarnée par un androïde

Data affronte Starfleet dans un huis clos judiciaire qui met en lumière les dilemmes moraux et les contradictions de la Fédération.

Tl;dr « The Measure of a Man » (1989) de Star Trek: The Next Generation pose un dilemme éthique autour de Data, marquant un tournant émotionnel et philosophique pour la série.

Les fans s’interrogent sur le retard de la Fédération à reconnaître le statut de Data, créant des contradictions dans le récit.

Malgré ces failles, l’épisode reste essentiel pour sa réflexion sur la justice et l’humanité, et illustre le pouvoir de la science-fiction à dépasser la stricte logique administrative.

Un tournant pour la saga, mais à quel prix ?

Dès sa diffusion en 1989, l’épisode « The Measure of a Man » de Star Trek: The Next Generation a marqué un virage pour la série, qui tentait alors de s’émanciper du poids laissé par The Original Series. Cependant, si les fans reconnaissent volontiers la force émotionnelle et philosophique de ce huis clos judiciaire autour de l’androïde Data, ils n’ont jamais cessé de relever les failles scénaristiques qui s’y nichent.

Des incohérences qui font tiquer les fans

En grattant la surface, une question revient sans cesse : pourquoi la Fédération remet-elle en cause aussi tardivement le statut de Data ? Après plus de vingt ans de loyaux services comme officier, ayant gravi les échelons jusqu’au rang de commandant et jouissant d’une réputation unique au sein de Starfleet, comment expliquer qu’aucune instance supérieure n’ait statué plus tôt sur sa nature ou ses droits ? À bien des égards, le simple fait que l’amiral annonce à Picard « Commander Maddox va travailler sur votre androïde. Veillez-y. » réintroduit Data comme une propriété plutôt qu’un individu reconnu.

L’art du contournement narratif

Pourtant, les contradictions ne s’arrêtent pas là. L’arrière-plan du personnage de Maddox, révélé par Data lui-même, signale que le débat juridique a déjà eu lieu lors de son admission à l’académie. D’ailleurs, si tous les examinateurs sauf un avaient alors jugé Data apte à servir, c’est bien que sa sentience avait été entérinée. Mais voilà : l’épisode prend le parti délibéré d’explorer à nouveau ce dilemme éthique – quitte à écorner la cohérence interne du récit. Ce choix scénaristique est comparable à celui observé dans « The Galileo Seven », où Spock agit comme s’il découvrait le commandement humain pour la première fois.

Pour ceux que cela intéresse, on peut lister les principaux points d’achoppement soulevés par les spectateurs :

L’absence totale de notoriété pour le seul androïde officier.

L’étonnement feint lorsque Data est désactivé en plein tribunal.

L’idée qu’aucune procédure interne n’ait clarifié son statut en deux décennies.

L’héritage d’un épisode imparfait… mais essentiel

En définitive, ces incohérences n’enlèvent rien à la force du propos porté par l’autrice Melinda Snodgrass – ancienne avocate devenue scénariste pour Star Trek. Car si « The Measure of a Man » n’est pas inattaquable juridiquement, il demeure un sommet du genre. Il rappelle qu’en science-fiction comme ailleurs, justice et humanité se conjuguent parfois mieux dans l’imaginaire que dans la logique administrative. Comme le rappelait si bien une autre phrase emblématique : « Il ne peut y avoir de justice tant que les lois sont absolues. »