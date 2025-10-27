Quand le MCU a donné une image affaiblie de Hulk

Dans l’univers cinématographique Marvel, le personnage de Hulk a parfois semblé moins puissant que prévu. Plusieurs films et scènes-clés ont mis en avant ses faiblesses, suscitant la frustration des fans face à ce traitement du super-héros.

Tl;dr Le Hulk du MCU paraît parfois étonnamment vulnérable.

Plusieurs films et séries minimisent sa puissance légendaire.

Des combats clés l’opposent à plus fort ou plus malin.

Un géant vert, pas si invincible ?

Depuis son apparition dans The Incredible Hulk en 2008, le personnage de Bruce Banner et son alter ego, le Hulk, s’est imposé comme l’un des piliers du Marvel Cinematic Universe (MCU). Membre fondateur des Avengers, ce colosse à la force titanesque incarne pour beaucoup la puissance brute, autant convoité pour ses coups de poing que pour l’intelligence de son double humain. Pourtant, à y regarder de plus près, le MCU n’a pas toujours fait honneur à la légende.

Des scènes marquantes, une puissance contestée

Certains affrontements, qui auraient dû hisser Hulk au rang d’icône inébranlable, l’ont au contraire montré sous un jour inattendu. Dès The Avengers, la rencontre avec le marteau Mjolnir souligne ses limites : Hulk, incapable de soulever l’arme de Thor, affiche une frustration inédite, remettant en question sa toute-puissance physique. Plus tard, dans Avengers: Age of Ultron, la magie de Wanda plonge Hulk dans une rage incontrôlable qui le pousse à tout dévaster à Johannesburg. Mais le véritable camouflet survient lors de son duel avec le Hulkbuster d’Iron Man : malgré sa fureur, il finit par être maîtrisé par la technologie de Tony Stark. Ces séquences, loin d’être anecdotiques, participent à une forme de désacralisation du héros.

Des défaites retentissantes

Au fil des films, Hulk se retrouve à plusieurs reprises en position de faiblesse. La confrontation d’ouverture de Avengers: Infinity War face à Thanos reste emblématique : en quelques instants, le Titan balaye Hulk, indifférent à ses coups. La suite n’arrange rien, puisque Bruce Banner, incapable de se transformer, avoue que « le Hulk refuse de sortir », suggérant une peur inhabituelle pour le colosse vert. Dans Thor: Ragnarok, alors qu’il affronte Surtur lors de la destruction d’Asgard, il est tout simplement éjecté, impuissant face à des entités cosmiques.

Voici quelques exemples notables où la vulnérabilité de Hulk surprend :

L’Ancienne dans Avengers: Endgame sépare Banner et Hulk d’un geste.

sépare Banner et Hulk d’un geste. She-Hulk: Attorney at Law montre une cousine qui maîtrise ses pouvoirs bien plus vite.

Un choix narratif assumé ?

Difficile de ne pas s’interroger sur la volonté des scénaristes : transformer un symbole de force en personnage vulnérable, voire dépassé par ses pairs ? Certains fans regrettent ce traitement, tandis que d’autres saluent une approche plus nuancée, où la vraie puissance ne rime pas toujours avec invincibilité. Quoi qu’il en soit, ce Hulk du MCU n’a jamais été aussi humain… et peut-être n’a-t-il jamais été aussi discuté.