Un grand méchant se transforme en Hulk : Marvel offre enfin ce que le MCU nous refuse

Dans les pages des comics Marvel, un antagoniste de premier plan a récemment acquis les pouvoirs du Hulk, bouleversant ainsi l’équilibre entre héros et méchants. Une évolution audacieuse que l’univers cinématographique Marvel n’a, jusqu’ici, jamais explorée.

Tl;dr Hulk, souvent réduit à un colosse colérique et héroïque, retrouve ses racines sombres dans les récents comics.

Dans Incredible Hulk de Phillip Kennedy Johnson, une entité maléfique, l’Eldest, prend possession du Hulk, séparant Bruce Banner de son alter ego.

Bruce Banner se retrouve privé de ses pouvoirs et doit affronter un Hulk infernal, promettant un retour plus dramatique et terrifiant de la créature.

Le retour d’un Hulk terrifiant

Difficile d’imaginer un autre héros Marvel aussi ambivalent que Hulk. L’image populaire du colosse vert, trop souvent réduite à celle d’un géant colérique au grand cœur, occulte ses racines bien plus sombres. À ses débuts, la créature sortie de l’esprit de Stan Lee et Jack Kirby incarnait surtout la part monstrueuse de l’humain, à la façon d’un Jekyll et Hyde moderne. Or, l’univers cinématographique Marvel (le fameux MCU) a peu à peu gommé cette dualité au profit d’une figure presque aseptisée, parfois même tournée en dérision.

L’Eldest bouleverse le statu quo

La récente série de comics signée Phillip Kennedy Johnson, intitulée Incredible Hulk, opère un virage inattendu. Fini le Hulk héroïque : place à une véritable créature d’horreur. Tout au long de cette saga, une entité maléfique surnommée l’Eldest pourchasse le monstre gamma afin de s’emparer de sa force. Après une traque haletante à travers les États-Unis, l’affrontement décisif arrive lorsque l’Eldest s’empare du corps d’Abomination pour défier le Hulk lors d’un duel sans merci.

Au terme d’une lutte acharnée – où même une protection magique orchestrée par Doctor Voodoo ne suffit pas à tout empêcher – l’Eldest réussit finalement à séparer physiquement Bruce Banner de son alter ego monstrueux. Utilisant alors ses pouvoirs sur la chair et les formes, elle prend possession du Hulk lui-même.

Bannir ou sauver son propre démon ?

Ce renversement place désormais Bruce Banner dans une position inédite : privé de ses pouvoirs mais contraint de stopper un Hulk infernal, croisement entre héritage classique et innovations récentes. Pour les fans de longue date, ce retour aux sources s’accompagne néanmoins d’une nuance inédite :

L’héroïsme incertain de Bruce Banner, autrefois victime hantée par sa créature, cède parfois la place à des zones grises morales.

L’identité du Hulk devient plus trouble que jamais : outil destructeur entre les mains d’une super-vilaine déterminée à libérer les pires monstres tapis sous terre.

Au final, cette orientation plus sombre promet un regain dramatique pour la franchise. Les aficionados espèrent déjà voir ce « savage Hulk » retrouver toute sa dimension terrifiante sur grand écran… Mais pour l’heure, c’est dans les pages des comics que Bruce Banner devra affronter la version la plus dangereuse de lui-même.

L’avenir du colosse vert en question

Reste à savoir si cette évolution marquera durablement le personnage dans l’imaginaire collectif ou si Hollywood osera s’en emparer sans édulcorer ce qui fait tout le sel du mythe : sa capacité à nous confronter à notre propre part monstrueuse…