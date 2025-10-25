Un film d’horreur jeunesse parmi les plus étranges et inquiétants disponible en streaming gratuit

Un film d’horreur pour enfants, réputé pour son étrangeté et son atmosphère inquiétante, est désormais accessible sans frais en streaming. Cette œuvre singulière intrigue autant qu’elle effraie, attirant la curiosité des amateurs du genre.

Tl;dr « Ernest Scared Stupid » : comédie culte, parfait pour Halloween.

Jim Varney incarne un héros loufoque et attachant.

Le film sert de porte d’entrée au genre horrifique pour enfants.

Un phénomène improbable des années 90

Difficile d’expliquer à la génération actuelle ce que représentait Ernest, ce personnage extravagant né sous la plume de l’agence publicitaire nashvillienne de John R. Cherry. Pour les enfants des années 80 et 90, cet ouvrier candide et maladroit, joué par Jim Varney, incarnait une forme unique de fantaisie burlesque. Arborant toujours son tee-shirt gris à manches courtes, son gilet en jean élimé et sa casquette kaki, il est vite devenu plus qu’une mascotte publicitaire : la série télévisée « Hey Vern, It’s Ernest », récompensée aux Emmy Awards, l’a imposé comme une figure incontournable du petit écran.

Quand Ernest s’attaque à la comédie horrifique

Mais c’est véritablement avec la série de longs métrages – dont cinq sur neuf sortiront en salles – que le mythe s’installe. Le dernier volet distribué par Disney sous le label Touchstone Pictures, « Ernest Scared Stupid », s’impose dès 1991 comme une curiosité absolue. Le scénario, oscillant entre l’humour potache et l’absurde le plus total, propulse Ernest dans la peau d’un agent de propreté embarqué malgré lui dans une histoire de troll ressuscité par erreur. Aucun besoin d’avoir vu les autres films : chaque opus réinvente le décor et le métier du héros, mais conserve ce ton farfelu si particulier.

L’étrangeté irrésistible d’une comédie pour enfants

Ce qui frappe avant tout, c’est la liberté totale avec laquelle Jim Varney enchaîne grimaces débridées et transformations surréalistes, sans que personne ne s’en étonne à l’écran. On assiste à des séquences où le grotesque flirte avec le génie comique – citons notamment cette scène où Eartha Kitt tente de libérer Ernest à l’aide d’un ouvre-boîte géant. Le film aligne gags absurdes, répliques improbables (« How ’bout a bumper sandwich, Boogerlips? ») et situations invraisemblables : cabanes équipées de catapultes à pizza ou expéditions dans des forêts lugubres dignes des films d’horreur cultes.

Une initiation idéale au frisson enfantin

Étrangement, ce divertissement excentrique s’impose comme un excellent tremplin vers le genre horreur pour enfants. Le terrifiant Trantor le Troll – conçu par les frères Chiodo déjà responsables des effets spéciaux de « Killer Klowns From Outer Space » – n’a rien d’une simple marionnette inoffensive : il aspire littéralement les âmes des jeunes Briarville. Les séquences de suspense surprennent par leur efficacité : voir la jeune Elizabeth approcher timidement sa main du lit suffit à installer un vrai frisson. On retiendra aussi la force du film à mêler humour et tension pour offrir aux plus jeunes leurs premières émotions fortes.

Pour ceux qui souhaiteraient replonger dans cette parenthèse loufoque — ou simplement initier la jeune génération — « Ernest Scared Stupid » est désormais accessible gratuitement sur YouTube. Une capsule temporelle où l’étrange devient jubilatoire.