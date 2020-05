PlayStation State of Play : Sony annonce un épisode spécial consacré à The Last of Us 2

De nouveaux détails et une scène de gameplay totalement inédite concernant The Last of Us 2 seront dévoilés dès demain avec l'émission PlayStation State of Play.

Après Ghost of Tsushima de Sucker Punch, le nouveau PlayStation State of Play de Sony Interactive Entertainment sera dédié à The Last of Us 2, le dernier projet de Naughty Dog sur PS4 : “Au cours de cet épisode de presque 25 minutes, le directeur créatif Neil Druckmann nous offrira un long aperçu du gameplay, des dangers et du monde du jeu avant sa sortie le 19 juin prochain en exclusivité sur PS4. De plus, il présentera une toute nouvelle séquence de gameplay à la fin de l’épisode. Ne ratez pas ça !”

State of Play’s next episode is dedicated to The Last of Us Part II: https://t.co/tb7W3Mq4OS Tune in Wednesday at 1pm Pacific time for a deep dive and a new gameplay sequence pic.twitter.com/U9MeRec54e — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020

Rendez-vous ce mercredi 27 mai dès 22h pour en savoir plus sur l’avant-dernière exclusivité de la PS4, et surtout… ne vous attendez pas à voir autre chose que TLOU2 : “Pour éviter tout malentendu, il n’y aura aucune info concernant la PS5 dans cet épisode. Il ne s’agira que d’une présentation détaillée du monde de The Last of Us 2.”

La bande-annonce de The Last of Us 2