PlayStation Plus : les jeux d’octobre 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois d'octobre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour octobre 2023 est composé d’un action-RPG en monde ouvert dans l’univers de Batman, un jeu de rôle et d’enquête au gameplay isométrique, un jeu d’horreur narratif, un survival-horror baignant dans une atmosphère d’épouvante, le jeu qui a redéfini le genre zombie dans une version remastérisée, la suite d’un célébre jeu d’horreur psychologique, une épopée spatiale massivement multijoueur, une aventure atmosphérique émouvante, un shooter old-school, un Souls-like en pixel art et un conte vidéoludique scandinave.

Your PlayStation Plus Game Catalog for October includes:

➕ Gotham Knights

➕ Disco Elysium: The Final Cut

➕ The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

➕ Alien: Isolation

… and many more. The full lineup: https://t.co/nAbrvIjagG pic.twitter.com/uTeLG5UuaC

— PlayStation (@PlayStation) October 11, 2023