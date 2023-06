PlayStation Plus : les jeux de juin 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de juin 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour juin 2023 est composé d’un deck-builder mélangé à un escape game dans une ambiance horrifique, un FPS qui se déroule sur l’île tropicale fictive, un beat’em up nostalgique, un rogue-lite généalogique, un mélange improbable de Dark Souls et Devil May Cry, un jeu d’aventure mêlant enquêtes et exploration au cœur d’une station spatiale, un thriller cyberpunk mâtiné de RPG, un FPS survival-horror ultra-gore, une épopée à vélo dans l’espace, un visual novel avec des vampires, de la gestion viticole, un platformer 3D, un puzzle game relaxant, un jeu en open-world 2D inspiré par les jeux d’exploration, d’agriculture et de crafting, un RPG sportif, un jeu d’exploration et de crafting qui reprend notamment le coeur de gameplay de Pikmin, un jeu de course futuriste, un jeu d’infiltration, un jeu de course mêlant motos, quads, et UTV, un jeu d’aventure plateforme 3D basé sur une série animée à succès de Nickelodeon, de l’aventure familiale, de l’action avec des chiens et des super-pouvoirs, un jeu d’énigme philosophique ainsi qu’un RPG à l’ancienne en monde ouvert.

The PlayStation Plus Game Catalog for June includes: ➕Far Cry 6

➕Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

➕Rogue Legacy 2

Nick Maguire, responsable des services mondiaux, des ventes mondiales et des opérations commerciales chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Nick Maguire, responsable des services mondiaux, des ventes mondiales et des opérations commerciales chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

L’année est passée à toute vitesse depuis que nous avons introduit nos nouvelles formules d’abonnement à PlayStation Plus, déclinées en plusieurs niveaux, et enrichi le service en proposant des avantages novateurs, comme les catalogues des jeux et des classiques, ou les versions d’essai des jeux des grandes superproductions. Qu’ils disposent d’un abonnement PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium, les joueurs du monde entier ne tarissent pas d’éloges sur la qualité des titres proposés mois après mois. Nous célébrons cette étape importante avec dix jours d’activités pour la communauté PlayStation. C’est aussi là notre façon de remercier tous les joueurs qui nous soutiennent depuis le début de cette nouvelle ère PlayStation Plus. Tout d’abord, nous avons de très excitantes nouvelles pour les membres PlayStation Plus Premium. Nous sommes présentement en train de tester le streaming dans le cloud pour certains jeux PS5 — cela inclue des titres PS5 du catalogue des jeux PlayStation Plus et des tests de jeux, ainsi que certains titres PS5 numériques que les joueurs possèdent. Lorsque cette fonctionnalité sera lancée, le streaming des jeux dans le cloud sera disponible pour certains titres PS5 en utilisation directe sur votre console. Cela signifie que, en tant que membre Premium, il sera plus facile de vous lancer dans vos jeux préférés sans avoir à les télécharger sur votre PS5 au préalable. Notre but est d’ajouter ceci comme un bénéfice additionnel au PlayStation Plus Premium, dans le cadre de nos efforts constants pour améliorer la valeur du PlayStation Plus. Nous pensons qu’il est important pour les membres Premium d’être capable de profiter d’autant de jeux que possible via le streaming dans le cloud. Tandis que plus en plus de jeux continuent de sortir sur la console PS5, nous avons hâte d’ajouter la possibilité de streamer dans le cloud des titres PS5 en plus des titres PS3, PS4, et classiques qui sont déjà disponibles au streaming pour les membres Premium.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois de juin 2023

Inscryption : Une odyssée personnelle qui prend la forme d’un jeu de cartes d’un noir d’encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, des énigmes d’escape games et de l’horreur psychologique. Mais ce n’est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs…

Far Cry 6 : Cette aventure vous mettra dans la peau de Dany Rojas, qui a déserté l’armée et a rejoint la guérilla révolutionnaire. Pour égaliser les chances contre l’armée d’Antón, vous devrez adopter la philosophie « Resolver », qui consiste à utiliser un arsenal unique et surprenant composé d’armes, de véhicules et d’animaux de compagnie, pour allumer la flamme d’une révolution qui sonnera le glas de ce régime tyrannique

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge : Vous incarnerez Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael pour affronter Shredder et le Clan des Foot, en solo ou jusqu’à quatre joueurs en simultané. Dans la même veine que la légendaire série de 1987 et véritable hommage aux jeux vidéo mettant en scène les Tortues ninja comme Turtles In Time, cet opus vous donnera une bonne dose de nostalgie en pixel art magnifique

Rogue Legacy 2 : Dépensez l’héritage de vos parents pour agrandir votre manoir familial, afin que vos enfants aient de meilleures chances de survie. Chaque enfant est unique et possède ses propres traits et capacités. Votre fille pourrait être une rôdeuse ou encore être vegan. Vous n’aurez jamais deux fois la même expérience de jeu. Dans cet opus, vous avez la liberté de jouer comme vous le souhaitez. Allez-y à fond et plongez immédiatement dans les profondeurs d’un monde généré aléatoirement, ou prenez votre temps pour améliorer votre personnage jusqu’à ce qu’il soit prêt à relever de nouveaux défis.

Soulstice : L’équilibre des Royaumes Sacrés de Keidas est menacé lorsque des créatures puissantes et féroces appelées « Spectres » traversent le Voile pour envahir la région et ravager le monde des vivants. Les Spectres corrompent leurs victimes et prennent possession de leur corps, créant ainsi des monstres invincibles qui s’en prennent aux habitants. Les « Chimères », des guerrières hybrides nées de l’union de deux âmes, sont les seules à pouvoir protéger l’humanité. Briar et Lute sont deux sœurs réincarnées sous la forme d’une Chimère. La transformation a doté Briar d’une force et d’une résistance surhumaines, tandis que Lute, sacrifiée afin de lier son âme à celle de sa sœur, est désormais un esprit doué de pouvoirs mystiques. Elles sont envoyées en mission pour libérer une ville en ruines ravagée par les Spectres, et découvrent que l’Ordre auquel elles appartiennent leur a réservé un rôle bien plus complexe

Tacoma : Six membres de l’équipage ont vécu et travaillé sur la station spatiale Tacoma. Ils ont tissé des liens et ont partagé leurs joies et leurs peines en faisant face à la crise ensemble. Lors de votre enquête interactive, vous découvrirez non seulement ce qui leur est arrivé, mais vous comprendrez aussi qui ils étaient vraiment. L’histoire est racontée à travers des scènes de réalité augmentée animées et doublées, qui vous plongeront directement dans les événements qui se sont déroulés sur Tacoma

Deus Ex Mankind Divided : En 2029, les humains augmentés sont traités en parias, provoquant un chaos planétaire. Faisant suite aux évènements de Deus Ex Human Revolution, dans Mankind Divided vous incarnez une nouvelle fois Adam Jensen, désormais agent infiltré, pour mettre un terme au complot qui menace le monde. Mêlant habilement action, infiltration et RPG, vous êtes maitre de l’approche à adopter pour chaque situation ! Comptez sur vos nombreuses augmentations et armes pour éliminer vos ennemis et vous frayer un chemin dans des environnements plus ouverts que jamais

Killing Floor 2 : Un mois à peine après la fin des évènements de Killing Floor, les clones des spécimens sont partout, la civilisation est plongée dans le chaos, les tentatives de communication ont échoué, les gouvernements se sont effondrés et les forces militaires ont été éradiquées. Les Européens ont désormais un instinct de survie particulièrement affuté et les survivants chanceux sont parvenus à se cacher. Mais ils n’ont pas tous perdu espoir… Des groupes de civils et de mercenaires se sont unis pour combattre l’épidémie et ont mis en place des bases opérationnelles à travers l’Europe. Trouvez les régions envahies par les clones des spécimens et rendez-vous dans ces zones qui pullulent de zeds pour les exterminer

Lonely Mountains Downhill : Parcourez seul avec votre VTT de magnifiques montagnes à la nature préservée. Frayez-vous un chemin à travers des forêts, des pistes étroites et des rivières sauvages. Sprintez, sautez, dérapez et évitez de vous crasher !

Vampire The Masquerade – Coteries of New York : une expérience narrative solo unique qui se penche sur le conflit entre deux factions de vampires, à savoir la Camarilla traditionaliste et les Anarchs assoiffés d’indépendance

Hundred Days Winemaking Simulator : Vous aurez le contrôle complet d’un nouveau vignoble et ddevrez choisir les vignes à cultiver et comment les cultiver, ainsi que le moment de la récolte, suivre l’ensemble du processus de vinification et faire les choix qui conviennent le mieux au type de vin que vous voulez produire ou que le marché exige. Vous devrez également vendre le vin produit pour permettre à votre entreprise de se développer. Comme dans la réalité, chaque choix effectué, de la vigne à la vente, pourra influencer le vin produit quantitativement et qualitativement. Un vin de qualité augmentera la réputation de votre entreprise dans le monde entier, il aura peut-être été vendu à un prix plus élevé et vous permettra de vous développer plus rapidement

A Hat in Time : Un jeu de plateforme en 3D des plus mignons, mettant en scène une petite chapelière dont les créations s’accompagnent de fabuleux pouvoirs ! Explorez librement des mondes gigantesques et dénichez les fragments du temps pour filer vers le sommet !

Carto : Un jeu d’aventure relaxant, axé sur un système unique de manipulation du monde que vous utiliserez pour explorer des environnements mystérieux, aider des personnages insolites et guider Carto alors qu’elle tente de retrouver sa famille. Séparée de sa grand-mère lors d’une tempête, la jeune Carto devra tirer parti de ses talents innés pour cartographier et manipuler le monde qui l’entoure. À mesure qu’elle découvre de nouveaux « fragments » de la carte, le joueur peut les réorganiser pour construire lui-même le niveau et dévoiler des chemins, des casse-tête et des scènes de l’histoire

Forager : Un jeu 2D en monde ouvert inspiré de vos jeux d’exploration, de simulation agricole et de fabrication préférés. Commencez humblement et améliorez votre base, vos compétences, votre équipement ainsi que votre réseau d’amis et d’ennemi pour créer un avenir à votre image

Dodgeball Academia : Dans un monde où le dodgeball, c’est la vie, Otto s’entraîne à l’académie pour tenter de devenir le plus grand champion. Au fil d’un scénario divisé en huit épisodes, vous vous ferez des amis et des rivaux en tentant de former la meilleure équipe de dodgeball. Améliorez Otto et développez une équipe dynamique grâce à une progression de groupe poussée et personnalisable. Explorez l’Académie de dodgeball dans ses moindres recoins, percez ses nombreux mystères et taillez-vous une réputation par ballons interposés.

The Wild at Heart : Un jeu d’action-aventure à l’histoire riche, traitant de l’évasion de l’enfance. Prenez le commandement d’un groupe magique de créatures curieuses pour combattre des animaux sauvages et des ennemis surnaturels, construire et fabriquer de nouveaux chemins et découvrir les secrets d’un monde oublié.

Redout 2 : Des courses en hovercraft organisées dans les territoires dystopiques d’une Terre semi-abandonnée sont devenues l’un des sports les plus populaires de la galaxie. Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes, dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif. Des systèmes de pilotages complexes, une personnalisation poussée des vaisseaux et une bande-son incroyable font de Redout 2 le meilleur jeu de course anti-gravité.

Thief : Garrett, le maître voleur, sort de l’ombre dans la ville. Dans ce lieu perfide, où Montre le baron se propage une marée montante de peur et d’oppression, ses compétences sont les seules choses qu’il peut faire confiance. Même les citoyens les plus prudents et les mieux gardés leurs biens ne sont pas à l’abri de sa portée. Comme un soulèvement émerge, Garrett se retrouve empêtré dans des couches de conflit croissant. Prêcher par l’Orion, la voix du peuple, les citoyens tyrannisé feront tout ce qu’ils peuvent pour réclamer le remboursement de la Ville de l’étreinte du baron

MX vs ATV Legends : Foncez vers la victoire en pilotant motos, quads et UTV dans MX vs ATV Legends ! Profitez de nouveaux environnements ouverts très vastes, ainsi que d’un mode Carrière dans lequel vous devrez relever les mêmes défis qu’un véritable pilote professionnel. Imposez-vous comme la légende du tout-terrain !

PAW Patrol Mighty Pups – Save Adventure Bay! : Une météorite a conféré des super-pouvoirs à nos chiots adorés, et a causé un sacré bazar dans la Grande Vallée. Prenez les commandes de la Pat’ Patrouille et déployez leurs pouvoirs, leurs compétences de sauvetage et leurs gadgets pour rendre à nouveau la ville Pat’croyable ! Accomplissez des missions héroïques, avec la super-vitesse de Chase, le pouvoir du feu de Marcus, les tourbillons de Stella et tous les autres membres de la Pat’ Patrouille. Explorez la ville, partez pour la station de sports d’hiver de Jake, découvrez la jungle de Tracker et bien plus encore, tout en coopérant pour sauver vos amis. Rassemblement à la tour de contrôle, et c’est parti pour l’aventure ! Quand vous aurez sauvé tout le monde, jouez au Pop-Pop Boogie, à la corde à sauter et plein d’autres activités secondaires. Invitez un ami, et jouez ensemble en mode coopératif. En avant les Super-Chiots !

My Friend Peppa Pig : Embarquez pour le monde de Peppa Pig dans cette aventure pleine d’amusement qui ravira tous les enfants. Sonnez chez Peppa pour commencer une aventure excitante avec tous vos personnages préférés. Vous deviendrez le nouvel ami de Peppa et serez au centre de votre histoire tandis que vous choisissez de faire les activités que vous voulez partout où vous allez

DC League of Super-Pets – The Adventures of Krypto and Ace : Enfile le costume des super-chiens Krypto et Ace et élance-toi dans les airs pour protéger les rues de Metropolis dans cette aventure de sauvetage d’animaux inspirée du film ! Quand les chiens à capes préférés de Superman et de Batman découvrent que Lex Luthor complote pour enlever les animaux errants de Metropolis, ces combattants à quatre pattes n’ont pas l’intention de faire coucouche panier. Alors, utilise les pouvoirs de Vision thermique et d’Aboiement glacial de Krypto ou les attaques Barrage de batarangs et Coup d’épaule d’Ace pour mettre les LexBots à genoux. Sauve les animaux avant qu’ils ne soient enfermés dans le Zoo LexCorp et prépare-toi pour l’ultime combat contre Lex vêtu de son armure de guerre high-tech. Être un super-chien n’est pas de tout repos. Soigne tes amis à fourrure dans le Centre d’adoption pour les aider à trouver un foyer et reçois des récompenses spéciales. Et passe du temps avec tes amis Chip, Merton et PB pour améliorer tes super-pouvoirs. C’est un oiseau… C’est un avion… Ce sont les DC Super-Chiens !

The Talos Principle – Deluxe Edition : Endossez le rôle d’une intelligence artificielle placée au cœur d’une simulation des plus grandes ruines humaines, reliées entre elles par une cathédrale mystérieuse. Il vous faut résoudre une série d’énigmes de plus en plus complexes qui esquissent petit à petit une parabole métaphysique sur l’intelligence et le sens de la vie dans un monde voué au néant

Elex 2 : Plusieurs années après que Jax ait vaincu l’Hybride, une nouvelle menace arrive du ciel, déchaînant les dangereux pouvoirs de l’Elex noir et menaçant toute vie sur la planète. Afin de défendre la paix sur Magalan et la sécurité de sa famille, Jax doit partir en mission pour convaincre les factions de s’unir contre les envahisseurs et retrouver son fils, Dex, dont il a été séparé… Immergez-vous dans un monde immense, créé à la main et totalement unique, avec plusieurs factions et des environnements variés, campé dans un univers de science-fiction post-apocalyptique

