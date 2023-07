PlayStation Plus : les jeux de juillet 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de juillet 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour juillet 2023 est composé d’une thérapie de couple façon Pixar avec de la plateforme, du puzzle et de l’action, de combats tactiques et d’infiltration en pleine Seconde Guerre mondiale, d’une expérience off-road nouvelle génération, d’un jeu de tir de zombies, d’un shooter en plein cœur d’un univers cyberpunk, d’un RPG old-school et cryptique, d’un mélange de plateforme et d’action dans l’univers d’une célèbre licence de Nickelodeon, d’un jeu de combat en 2D basé sur un visual novel, d’un RPG centré sur la survie, d’un JDR tactique dans une ambiance steampunk, des batailles exaltantes avec des soldats ou guerriers samouraïs japonais à un contre mille, d’une aventure féérique pour les enfants, d’un jeu de course plein d’adrénaline et de la simulation de courses de monster truck.

The PlayStation Plus Game Catalog & Classics for July include: ➕ It Takes Two

➕ Sniper Elite 5

➕ Undertale

➕ Twisted Metal … and many more. The full lineup: https://t.co/kJSyxZt9OR pic.twitter.com/d7An99dBZR — PlayStation (@PlayStation) July 12, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois de juillet 2023

It Takes Two : Embarquez pour le périple le plus fou de votre vie avec une expérience vidéoludique misant exclusivement sur la coopération. Grâce au Pass ami, invitez gratuitement un ami à relever avec vous une myriade de défis délicieusement déstabilisants. Maîtrisez des compétences uniques et liées dans chacun des niveaux. Entraidez-vous pour traverser des obstacles inattendus et des moments désopilants. Vivez l’histoire touchante et hilarante d’une relation brisée

Sniper Elite 5 : Karl Fairburne est de retour en pleine France occupée en 1944. Avec la résistance ils découvrent un projet nazi secret menaçant de mettre un terme à la guerre avant le débarquement, l’opération Kraken. Le jeu de sniper avant-gardiste s’enrichit d’une nouvelle Kill Cam pour une expérience plus esthétique et fonctionnelle que jamais. Combattez dans des cartes toujours plus immersives et réalistes. De nombreux lieux réels ont été capturés par photogrammétrie pour recréer un environnement vivant, avec une liste de cibles à éliminer et une multitude de points d’infiltration pendant les missions. En coopération avec un partenaire, luttez contre le projet nazi, l’entraide indispensable permettant de partager des munitions et des objets, de donner des ordres et de vous guérir l’un l’autre. Trouvez le point de tir parfait et échappez à l’œil vigilant des sentinelles, tenez compte des caractéristiques de votre arme et différents facteurs tels que la gravité, vent, rythme cardiaque…

Snowrunner : Partez à la conquête d’environnements extrêmes au volant de monstres de puissance. Maîtrisez 40 véhicules off-road de marques iconiques telles que Ford, Chevrolet, Freightliner et bien d’autres, et explorez un monde ouvert impitoyable, simulé par un moteur physique ultra-réaliste. Seul ou jusqu’à 4 en coopératif, affrontez boue, rivières déchaînées, neige profonde et lacs gelés pour mener à bien contrats et missions périlleuses. Agrandissez et personnalisez votre flotte de véhicules avec de nombreuses améliorations et accessoires, tels que des chaînes pour progresser sur la neige, ou un snorkel pour traverser les eaux profondes

World War Z : L’Humanité est au bord de l’extinction – de New York à Moscou, en passant par Jérusalem, l’apocalypse zombie se répand aux quatre coins de la planète. Alors que la fin du monde semble inévitable, unissez vos forces jusqu’à 4 joueurs pour survivre aux gigantesques hordes de zombies, dans un jeu de tir coopératif palpitant. Basé sur le film blockbuster de Paramount Picture, World War Z met en scènes les histoires de personnages inédits embarqués dans des scènes d’action à couper le souffle.

The Ascent : Bienvenue dans l’Arcologie du groupe The Ascent, une mégalopole dirigée par des corporations et peuplée de créatures venues des quatre coins de la galaxie. Vous incarnez un simple travailleur, réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district. Un jour, vous êtes soudain pris dans un tourbillon d’événements catastrophiques… Le groupe The Ascent s’effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes, et embarquez alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qu’il s’est réellement passé

Undertale : Explorez un vaste monde de jeu de rôle où la violence n’est pas la seule solution. Rencontrez des personnages fantastiques. Dansez avec de la gelée, caressez un chien, murmurez votre plus grand secret à un chevalier… ou empruntez la voie de la destruction. Vous aurez le choix, aurez-vous la détermination ?

SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated : Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy pour montrer au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Faire du saut à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! Unir vos forces dans un tout nouveau mode multijoueur ? La bataille est lancée

Melty Blood Type Lumina : Découvrez un nouvel univers de Melty Blood dans un scénario basé sur les évènements de Tsukihime -A piece of blue glass moon- et écrit par Kinoko Nasu. Profitez d’une expérience unique à chaque partie jouée grâce à différentes histoires propres à chaque personnage. Le visual a également été amélioré à l’aide de graphismes HD et de séquences animées créées par A-1 Pictures pour les techniques spéciales. Enfin, les dialogues sont entièrement doublés et changent selon les personnages présents en combat, apportant ainsi plus de détails sur leurs relations respectives

Dysmantle : Après de longues années de confinement, vous quittez votre abri et gagnez la surface pour découvrir un monde nouveau. Un monde peuplé de créatures atroces et cruelles. Un monde vide tout autre être humain. Un monde où la nature a repris ses droits. Un monde sur le point de prendre une tournure encore plus cauchemardesque. Vous devez trouver le moyen de quitter cette île maudite. Mais avant cela, savourez donc ces lendemains d’apocalypse doux-amers

Circus Electrique : Quand les Londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires, seuls les artistes habiles du Circus Electrique peuvent sauver la ville. La « plus grande campagne sur Terre » vous mettra dans la peau de ces individus talentueux dans des combats stratégiques au tour par tour. Des agents de police fous furieux, des marins britanniques agressifs, des femmes chics mais violentes, et bien d’autres archétypes de l’ère victorienne se mettront sur votre chemin. Le système de moral innovant de Circus Electrique, appelé « Dévotion », affecte les performances de vos artistes non seulement en combat, mais aussi pendant de vrais numéros de cirque réalisés malgré la crise entre deux expéditions héroïques dans six quartiers tentaculaires

Dynasty Warriors 9 : C’est dans un vaste monde ouvert que vous parcourrez désormais la Chine antique. Cet épisode conserve les contrôles intuitifs propres à la série, mais il propose aussi un nouveau système d’action Musou qui vous permet de vivre des combats à un contre mille comme vous n’en avez encore jamais vécu sur un champ de bataille en perpétuelle évolution. De plus, les vies captivantes de notre galerie hétéroclite d’officiers s’entremêlent au sein du large monde de Romance of the Three Kingdoms

Samurai Warriors 5 : L’histoire se déroule au Japon durant la terrible ère Sengoku et propose une intrigue fascinante mettant l’accent sur deux des plus importants commandants militaires de l’époque : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi. Profitez d’un large choix de personnages, anciens comme nouveaux, et utilisez de nouvelles capacités pour combattre des forces ennemies. Cette nouvelle expérience électrique déchaînera l’action sauce Musou comme jamais auparavant

My Little Pony – A Maretime Bay Adventure : Ramène la magie à Equestria et joue avec la nouvelle génération de personnages MLP dans une aventure pleine de joie, de mode et d’amis. Sunny, poney terrestre, veut rendre le monde meilleur en organisant la Journée de la Baie de Port-poney, une fête de l’amitié et de la magie. Mais un poney veut tout gâcher. Il vole les gâteaux, libère les lapins et gribouille même les tableaux de Ruby. Aide Sunny à mettre sur pied la fête la plus magique d’Equestria. Utilise ta magie pour organiser des défilés de mode, trouver des animaux trop mignons, voler avec les Pégases et bien plus encore

Fast & Furious – Spy Racers Rise of SH1FT3R : Le réseau criminel de pilotes est de retour et ils courent pour le prix ultime, à savoir un véhicule high-tech invisible et intraçable. Incarne tes personnages favoris issus de la série Les Espion dans la course, dont Tony Toretto, Echo, Cisco et Layla Gray. Tu peux également incarner les méchants de la licence dans les modes Course rapide et Multijoueur en ligne, lors d’événements mondiaux remplis de destruction à grande vitesse et de retournements de situations incroyables

Monster Jam Steel Titans : Vivez l’expérience complète de Monster Jam avec des camions, cascades, stades, courses et numéros de voltige. Profitez de modes variés comme le Stade, la Course en extérieur, les Défis de cascade et le mode Destruction. Explorez et défiez tout ce qui vous entoure dans un immense monde en extérieur

Les exclusivités du PlayStation Plus Premium