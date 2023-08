PlayStation Plus : les jeux d’août 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois d'août 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour août 2023 est composé d’un RPG au tour par tour inspiré des classiques, un simulateur de déménagement loufoque, un “MMOFPS” de science-fiction, un thriller vidéoludique qui mêle enquêtes et filatures, un jeu d’action-aventure avec un extraterrestre, un jeu de gestion et simulation dans la lignée de Theme Hospital, un roguelite d’action à défilement horizontal, un rogue-like de golf, un outil créatif adapté aux consoles, une aventure de plateforme réservée aux petits héros, un platformer 3D, un simulateur de tondeuse à gazon, la fusion unique d’un jeu de rôle avec des éléments de stratégie en temps réel et un beat’em all urbain.

The PlayStation Plus Game Catalog for August includes: ➕ Sea of Stars

➕ Destiny 2: The Witch Queen

➕ Moving Out 2

➕ Lost Judgment … and many more. The full lineup: https://t.co/PvFR7Qg3wF pic.twitter.com/UvUC4r1HyG — PlayStation (@PlayStation) August 9, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois d’août 2023

Sea of Stars : Une aventure aussi périlleuse que merveilleuse où deux Enfants du Solstice vont combiner les pouvoirs du soleil et de la lune pour accomplir la Magie de l’Éclipse, la seule force capable de repousser les abominations créées par le maléfique alchimiste connu sous le nom de Fleshmancer. Parcourez fluidement le monde entier grâce à un système de navigation qui s’affranchit des mouvements en case par case classiques, et combattez des ennemis dans une interprétation immersive du genre (ni combats aléatoires, ni transition vers des champs de bataille distincts, ni grinding)

Moving Out 2 : Une carrière palpitante dans le mobilier, ça vous tente ? Débutez en tant que Professionnel d’Emménagement Tout-terrain dans la ville de Packmore. Faites grandir Smooth Moves, recrutez des personnages hauts en couleur et sauvez votre ville du péril mobilier

Destiny 2 – The Witch Queen : Plongez dans le monde du trône de Savathûn et découvrez comment elle est parvenue à voler la Lumière avec sa couvée lumineuse. Pays des merveilles tourmenté, corrompu et splendide, le monde du trône de Savathûn est le théâtre d’un équilibre de puissance fragile. De son palais jusqu’au marais, tout ce que cache Savathûn se trouve ici. Apprenez les secrets requis pour fabriquer de nouvelles armes, dont un nouveau type, à savoir le glaive, et faites face à la vérité dans un royaume de mensonges

Lost Judgment : Takayuki Yagami, l’avocat devenu détective privé, est de retour. Formant un duo de justiciers avec son partenaire, l’ex-yazuka Masaharu Kaito, Yagami est appelé à enquêter sur un crime apparemment parfait dont le suspect principal a un alibi en béton. Ce qui n’était au départ qu’une histoire de vengeance se révèle être un enchevêtrement de conspirations impliquant plusieurs factions improbables qui profitent d’un système juridique défaillant. Mais alors que les victimes s’accumulent et que Yagami découvre la vérité, il doit choisir entre défendre la loi et faire régner la justice

Destroy All Humans 2 Reprobed : Crypto revient avec un permis de sonder. L’envahisseur extraterrestre est de retour, plus groovy que jamais… et avec des organes génitaux ! Vivez le swing des années 60 dans toute sa splendeur psychédélique et vengez-vous du KGB qui a fait exploser votre vaisseau mère. Découvrez les plans de vos ennemis et formez des alliances avec les membres de l’espèce que vous êtes venu asservir

Two Point Hospital – Jumbo Edition : Explorez la construction d’hôpital sous un nouvel angle grâce à quatre énormes extensions et deux DLC supplémentaires, tous inclus dans l’extraordinaire Jumbo Edition qui déborde de contenu. Traversez les vastes étendues de Two Point County, avec 27 hôpitaux dans une grande variété de zones, des plaines gelées du DLC Bigfoot aux forêts tropicales de l’Île de Pebberley

Source of Madness : Incarnez un nouveau disciple et embarquez dans une odyssée cauchemardesque inspirée de l’univers de Lovecraft, alimenté par la génération procédurale et l’apprentissage automatique de l’I.A. Découvrez les secrets cosmiques de la Terre de marne et de la tour de la folie, la mystérieuse Citadelle de la lune. Les horribles monstres que vous affrontez ne sont jamais les mêmes, créés par génération procédurale et animés à l’aide d’un réseau neuronal d’I.A

Cursed to Golf : Explorez des parcours de golf générés aléatoirement dans quatre biomes et découvrez le monde et les personnages du Purgatoire golfique. Pour pimenter le tout, ces parcours ne comportent pas seulement des bunkers ou des endroits difficiles, ils sont aussi pleins d’obstacles délicats comme des ventilateurs, des pics, des caisses de TNT, des téléporteurs et bien plus encore

Dreams : Jouez à des milliers de jeux créés par des gens du monde entier, en passant par de l’arcade au jeu de rôle ou encore l’horreur ou la comédie, dont des genres qui n’existaient pas jusqu’à maintenant ! Avec de nouveaux rêves ajoutés chaque jour, il y a toujours quelque chose à découvrir ou à utiliser comme inspiration. Vous voulez créer vos propres jeux ? Dreams vous donne tous les outils et les didacticiels pour apprendre à créer tout ce que vous voulez (des jeux, des mèmes, de la musique, des œuvres d’art et plus encore) et à le partager avec une communauté internationale

PJ Masks – Heroes of the Night : Qui plongera dans la nuit pour être un héros ? Toi ! Enfile ton pyjama et incarne Yoyo, Bibou et Gluglu dans le jeu vidéo des Pyjamasques le plus palpitant. Utilise tes superpouvoirs (la vitesse de Yoyo, le vol de Bibou, les muscles de Gluglu) pour arrêter les vilains nocturnes. Explore aussi huit lieux de Pyjamasques, de la montagne mystérieuse à la lune ! Avec l’aide de Pyja-Robot, tu découvriras un monde d’amitié, de collaboration et d’objets secrets à collectionner. Sauveras-tu le monde des vilains Roméo, Sorceline et Ninjaka ?

Hotel Transylvania – Scary-Tale Adventures : Explorez le monde des contes de fées classiques avec les personnages des dessins animés de Sony Pictures Animation. Contrôlez Drac et Mavis, et jouez dans des mondes uniques avec leur atmosphère effrayante, dont ceux du Petit Chaperon rouge, des Habits neufs de l’empereur et d’Ali Baba et les quarante voleurs

Lawn Mowing Simulator – Landmark Edition : Vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux tels Toro, SCAG et STIGA, et de développer votre entreprise de tonte

Spellforce III Reforced : Plongez-vous dans un monde captivant et dévoilez les secrets de la destinée de Nortander. Explorez Éo, un monde détaillé, rempli de personnages fascinants, protagonistes d’histoires souvent déchirantes. Rencontrez de nouveaux alliés et créez un groupe autour de vos différents compagnons, dont la présence complétera vos compétences et affectera le déroulement de l’histoire. Gérez leurs compétences et leurs équipements pour remporter la victoire sur le champ de bataille. Développez et prenez le commandement de l’une des trois factions (elfes, orques ou humains). Préparez vos troupes à livrer la plus titanesque des batailles. Utilisez au mieux différentes stratégies et tirez parti du terrain, des formations de troupes, de la visibilité, des éclaireurs, etc. Triomphez d’une campagne intégralement doublée, offrant plus de 30 heures de jeu – seul ou avec des amis, grâce au mode coopératif

Midnight Fight Express : Vous êtes Babyface, un ancien membre de la pègre ramené dans « la vie » par un mystérieux drone. Votre mission relève de l’impossible, à savoir combattre des ennemis pour empêcher une prise de pouvoir criminelle sur la ville avant le lever du soleil. Livrez-vous à des bagarres brutales et frénétiques, en utilisant l’environnement et des techniques de combat de rue. Améliorez vos capacités pour neutraliser tous les imbéciles, hommes de main et seigneurs du crime qui vous attaquent sans cesse

Les exclusivités du PlayStation Plus Premium