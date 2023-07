PlayStation Plus : les jeux d’août 2023 avec PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'août 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour août 2023 est composé d’un simulation de golf, un outil créatif adapté aux consoles et une aventure à la Zelda en vue de dessus isométrique. PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door seront disponibles du 1er août au 4 septembre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling – Extinction is Forever jusqu’au 31 juillet prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’août 2023

PGA Tour 2K23 : Pour la première fois dans la série, incarnez des pros masculins et féminins dont Tiger Woods, en jeu en ligne et local. Faites évoluer votre MyPLAYER avec de nouveaux Talents et Archétypes et amenez votre swag sur le green avec du tout nouveau matériel et équipement sous licence. Gérez votre propre société en ligne pour prendre en charge des tournois et des saisons ou mettre votre talent à l’épreuve contre vos amis dans le Divot Derby et le mode Casual. Créez la piste de vos rêves avec le Créateur de Pistes, qui contient des milliers d’objets personnalisables et la possibilité de partager votre projet entre les plate-formes de jeu

Dreams : Représentant la dernière évolution de la maxime du studio (Jouer, Créer, Partager), cet extraordinaire univers de jeu en constante expansion vous offre l’occasion de laisser libre court à votre créativité. Donnez vie à vos idées avec des outils innovateurs et faciles à utiliser, puis partagez-les avec une communauté globale. Que vous vouliez créer des jeux, de la musique, des tableaux, de l’animation, des sculptures, des films ou n’importe quoi d’autre, Dreams est un terrain de jeu digital extraordinaire, où tout est possible. Pour célébrer sa venue dans le catalogue du PlayStation Plus, Tren de Media Molecule sera disponible et jouable dans Dreams. Il s’agit d’une aventure nostalgique qui vous met aux commandes d’un remarquable jouet train, et qui raconte une histoire personnelle sur le fait de grandir — et le pouvoir significatif du jeu

Death’s Door : Faites l’expérience d’une sombre histoire pleine d’humour noir, en utilisant des armes de corps-à-corps, des flèches, et de la magie pour vaincre une sélection fantastique de bêtes et demi-dieux dans cette aventure isométrique pleine d’action. Gagnez l’ascendant en personnalisant les statistiques de votre personnage et en maîtrisant les capacités et améliorations que vous obtiendrez en explorant un pays plein d’habitants tordus et de secrets innombrables, ramenant l’espoir dans le coeur des personnages étranges et merveilleux que vous rencontrerez en chemin