Playerunknown’s Battlegrounds débarque sur Google Stadia avec du cross-play

Stadia de Google attire Playerunknown's Battlegrounds dans son catalogue pour la formule payante.

Avec pas moins de 55 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur toutes les plateformes (PS4, Xbox One, PC iOS, Android), le Battle Royale de Krafton Game Union, anciennement Bluehole, ne pouvait pas se passer à côté de Google Stadia comme l’explique Ashley Youngsun Nam, responsable console au sein de la succursale PUBG Corporation : “Playerunknown’s Battlegrounds a été le pionnier du genre BR, et nous sommes heureux de continuer à faire évoluer et à accroître notre public avec Stadia, le pionnier des jeux en ligne. Avec l’accès instantané via Stadia Pro et l’accès au jeu multiplateforme, les joueurs n’ont pas d’autre excuse que de se rendre sur place, d’atterrir, de piller et de survivre dans notre expérience vidéoludique.”

Les trois éditions de Playerunknown’s Battlegrounds sur Google Stadia

Playerunknown’s Battlegrounds – 29,99 euros

Playerunknown’s Battlegrounds Pioneer Edition (comprend le jeu, un set de skins exclusifs et le survivor pass Cold Front) – Gratuit pour les abonnées de Stadia Pro ou 39,99 euros

Playerunknown’s Battlegrounds Chicken Dinner Edition (comprend le jeu, un set de skins exclusifs et le survivor pass Cold Front, 6,000 G-coins, Brown Hat Ranger Set, Ivory School Uniform Set, Cheerleader Set, Factory Worker Set, Hipster Set) – Disponible jusqu’au 20 juillet pour 89,99 euros, les abonnés à Stadia Pro peuvent surclasser leurs amis pour 34,99 euros (42% de réduction) jusqu’au 26 mai

Un trailer pour la version Google Stadia de Playerunknown’s Battlegrounds

Dans Playerunknown’s Battlegrounds, une centaine de joueurs se parachutent sur une île isolée pour s’affronter dans une épreuve de force où le vainqueur remporte la victoire. Les joueurs doivent localiser et récupérer leurs propres armes, véhicules et fournitures, et vaincre les autres joueurs dans un champ de bataille. Avec la récente sortie de la saison 7 de PUBG, les joueurs peuvent explorer la carte Vikendi actualisée, le parc à thèmes Dinoland, les trains en marche et toutes les autres mises à jour disponibles pour commencer à jouer instantanément. A noter que les joueurs de Stadia peuvent retrouver leurs amis sur console et jouer ensemble grâce au cross-play. Rien n’est prévu pour les joueurs PC dans l’immédiat.