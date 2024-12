« Play Something » : la nouvelle expérimentation de YouTube

YouTube expérimente une nouvelle manière de surprendre ses utilisateurs avec un bouton aléatoire.

Tl;dr YouTube teste un bouton flottant « Play Something » pour jouer des vidéos aléatoires, directement intégré dans son application Android.

La fonctionnalité utilise le lecteur vertical des YouTube Shorts, mais pourrait évoluer avant un déploiement global.

Inspirée par des initiatives similaires de Netflix et Google, cette option vise à simplifier et diversifier la découverte de contenus.

Un bouton flottant pour choisir une vidéo au hasard

YouTube expérimente un bouton « Play Something » (ou « Jouer quelque chose » en français) dans son application Android. Placé juste au-dessus de la barre de navigation, ce bouton permet aux utilisateurs de lancer une vidéo aléatoire d’un simple clic. L’objectif : proposer une expérience plus spontanée et moins dépendante des choix de l’utilisateur. Cette fonctionnalité rappelle le bouton « I’m Feeling Lucky » (ou « J’ai de la chance » en français) de Google, conçu pour des recherches aléatoires. YouTube souhaite offrir une manière ludique et rapide de découvrir du contenu sans avoir à naviguer dans son immense bibliothèque.

Une interface adaptée à YouTube Shorts

Lorsqu’on utilise le bouton, la vidéo choisie est diffusée via le lecteur vertical des YouTube Shorts, peu importe qu’il s’agisse de vidéos courtes ou classiques. Ce choix technique pourrait frustrer les utilisateurs qui préfèrent les formats standards. Cependant, cette fonctionnalité est encore en phase de test, et YouTube pourrait affiner son intégration avant un déploiement plus large. Le lecteur Shorts a été mis en avant par YouTube ces dernières années, reflétant la popularité croissante des formats verticaux.

Des tests en cours depuis plus d’un an

Ce n’est pas la première tentative de YouTube pour implémenter cette idée. Depuis plus d’un an, la plateforme expérimente diverses variantes : bannières « Lire quelque chose », logos en noir et blanc, et désormais ce bouton flottant. Cette évolution montre l’importance pour YouTube de diversifier ses outils de découverte. Le processus de test est essentiel pour comprendre comment les utilisateurs réagissent à ces nouvelles fonctionnalités et pour déterminer la meilleure approche.

Une idée inspirée par Netflix et Google

Le concept n’est pas inédit. Netflix avait lancé une option similaire appelée « Play Something » en 2021, renommée « Surprise Me » avant d’être abandonnée l’année dernière. De son côté, Google utilise depuis longtemps des options aléatoires dans ses services. L’initiative de YouTube semble donc s’inscrire dans cette tradition tout en adaptant l’idée à la consommation de vidéos. Si le test s’avère concluant, ce bouton pourrait enrichir l’expérience utilisateur et encourager la découverte de nouveaux contenus.