Zero Day, le thriller conspirationniste de Netflix avec Robert De Niro

Netflix dévoile une bande-annonce de Zero Day, une série à suspense créée par Eric Newman et Noah Oppenheim.

Tl;dr Robert De Niro tiendra son premier rôle télévisé dans Zero Day.

Zero Day sera diffusée le 20 février 2025 sur Netflix.

La série télévisée a été créée par Eric Newman et Noah Oppenheim.

Robert De Niro se lance dans le petit écran avec Zero Day

Après une carrière cinématographique prestigieuse, l’acteur américain (naturalisé italien) Robert De Niro va faire ses premiers pas sur le petit écran à partir du 20 février 2025 dans Zero Day sur la plateforme de streaming Netflix.

Une série à suspense à ne pas manquer

Créée par Eric Newman et Noah Oppenheim, la série Zero Day de Netflix plonge le spectateur dans les conséquences d’une cyberattaque nationale. Le personnage de Robert De Niro, un ancien président des États-Unis très apprécié, est chargé de mener une enquête à haut risque. D’après Eric Newman, « Zero Day raconte les conséquences d’une cyberattaque dévastatrice qui tue des milliers de personnes et menace de précipiter une nation déjà à la limite du gouffre. »

Noah Oppenheim ajoute : « La série examine également le coût du pouvoir pour ceux qui sont chargés de relever ces défis énormes – ce que cela signifie pour eux personnellement, et ce que cela signifie pour leurs familles. »

Un casting de choix pour une intrigue complexe

Dans la bande-annonce de Zero Day, Robert De Niro mène l’action dans la quête de la vérité et n’a pas l’intention de reculer. Comme le dit le personnage de la présidente Mitchell, interprétée par Angela Bassett : « Les gens croiront ce qu’ils ont besoin de croire. »

L’acteur Jesse Plemons est également présent dans Zero Day, incarnant Roger Carlson, un ancien assistant du personnage de Robert De Niro, George Mullen. Déterminé à retrouver sa place sur la scène nationale aux côtés de George Mullen, Roger Carlson est un stratège avisé et un manipulateur sans remords. Lizzy Caplan interprète Alexandra Mullen, une représentante du Congrès en plein essor de New York, qui a travaillé sans relâche pour se frayer un chemin et s’échapper de l’ombre politique imposante de son père.