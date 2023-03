Zero Day : un thriller politique avec Robert de Niro

Le comédien américain Robert de Niro sera un ancien président des États-Unis dans Zero Day sur Netflix.

Créée et produite par Eric Newman, ancien showrunner de Narcos, pour la plateforme de streaming Netflix, la mini-série Zero Day pose la question qui nous préoccupe tous, à savoir comment trouver la vérité dans un monde en crise, apparemment déchiré par des forces qui échappent à notre contrôle ? Et à une époque où les théories du complot et les subterfuges sont légion, dans quelle mesure ces forces sont-elles le produit de notre propre action, voire de notre imagination ? Six épisodes permettront d’en savoir plus sur le sujet d’ici les prochains mois.

Robert De Niro-Led ‘Zero Day’ Gets Formal Series Greenlight At Netflix https://t.co/6FHfB08wLv — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 1, 2023

Eric Newman a déclaré :

Je suis un fan de longue date de Robert De Niro. L’avoir comme partenaire de production et comme vedette dans cette série dépasse mes rêves les plus fous. Et Lesli Linka Glatter a réalisé un grand nombre de mes épisodes préférés à la télévision, c’était clairement notre premier choix pour réaliser cette série. Je suis reconnaissant à Netflix pour sa foi et son soutien continus. Je suis ravi de travailler avec une équipe créative incroyable composée de Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter et Jonathan Glickman.

Netflix attire Robert de Niro pour Zero Day

Noah Oppenheim a cité le journaliste Michael S. Schmidt, lauréat du prix Pulitzer, et “les histoires qui l’empêchaient de dormir la nuit” comme source d’inspiration afin de développer l’histoire de Zero Day. Il a ajouté :

Voir ce thriller tiré de la réalité prendre vie, avec le légendaire Robert De Niro, est plus que ce que nous pouvions espérer.

Peter Friedlander, vice-président des programmes scénarisés de Netflix aux États-Unis et au Canada, précise :

Zero Day est un thriller conspirationniste astucieux et palpitant qui tiendra le public en haleine. Quel honneur d’avoir réuni ce calibre A-list de talents, mené par l’iconique Robert De Niro et donné vie aux talents inégalés d’Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter et Michael S. Schmidt.