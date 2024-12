Netflix attaque Broadcom et VMware sur des brevets de machines virtuelles

VMware, filiale de Broadcom, est attaquée en justice par Netflix pour avoir enfreint ses brevets sur la virtualisation des systèmes.

Tl;dr Netflix poursuit Broadcom et VMware, les accusant de violer ses brevets liés aux machines virtuelles utilisées dans leur plateforme vSphere.

Ce nouveau procès s’ajoute à un conflit juridique de longue date entre les deux entreprises, qui s’affrontent également sur des brevets de streaming vidéo.

L’acquisition de VMware par Broadcom en 2023 pourrait compliquer la situation, avec des enjeux juridiques potentiellement plus larges pour les géants technologiques.

Des brevets sur la virtualisation mis en cause

Netflix accuse VMware, une filiale de Broadcom, de violer cinq de ses brevets liés aux machines virtuelles. Ces dernières permettent de faire fonctionner le système d’exploitation d’un ordinateur sur un autre, par le biais de la virtualisation. La plainte souligne que le logiciel cloud de VMware, en particulier sa plateforme de virtualisation vSphere, enfreint les brevets de Netflix relatifs à la communication entre ces machines virtuelles. Netflix a exigé des dommages-intérêts non précisés pour réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette violation de propriété intellectuelle.

Un historique juridique tendu

Ce nouveau procès survient dans le cadre d’une longue bataille judiciaire entre Netflix et Broadcom. Depuis 2018, les deux entreprises sont en conflit concernant des brevets sur la technologie de streaming vidéo. Broadcom accuse Netflix d’avoir enfreint ses brevets relatifs au streaming vidéo. Ces affaires se sont déjà traduites par des procédures judiciaires dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas. Le procès concernant ces accusations de violation de brevets vidéo entre Broadcom et Netflix est prévu pour l’été prochain.

VMware dans le viseur

L’acquisition de VMware par Broadcom, pour la somme de 69 milliards de dollars en 2023, a renforcé la position de la société dans le domaine du cloud computing et des infrastructures de virtualisation. Cependant, cette acquisition semble avoir attiré davantage l’attention sur les éventuelles violations de brevets de la part de VMware. Le procès intenté par Netflix pourrait avoir des conséquences sur la manière dont Broadcom et VMware géreront leurs activités de cloud computing à l’avenir. En effet, si Netflix gagne ce procès, cela pourrait inciter d’autres entreprises à réévaluer l’utilisation de technologies similaires dans leurs produits.

silence et spéculations autour du procès

Aucune déclaration n’a été faite par Netflix concernant sa plainte. Cependant, les porte-paroles de Broadcom n’ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Ce manque de réaction a laissé place à des spéculations sur les intentions des deux entreprises. Netflix attend désormais que le tribunal se prononce sur l’affaire, qui se déroulera dans le cadre de l’U.S. District Court pour le Northern District de Californie, sous le dossier No. 3:24-cv-09324. Le verdict de cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur les futures transactions entre géants technologiques et la gestion de leurs portefeuilles de brevets.