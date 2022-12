L’Union Européenne enquête sur le rachat de VMware par Broadcom pour 61 milliards de dollars

L'Union Européenne s'inquiète des conséquences d'un rachat de VMware par Broadcom. Une enquête complète vient d'être ouverte.

L’Union Européenne veut mener une enquête complète sur l’offre de rachat de Broadcom pour 61 milliards pour s’offrir VMware. Suite à une enquête préliminaire, la Commission Européenne a annoncé tout récemment qu’elle craignait que cette potentielle acquisition puisse permettre à Broadcom de “restreindre la concurrence” sur le marché des cartes d’interface de réseau, des adaptateurs bus hôte fibre channel et des adaptateurs de stockage.

Plus particulièrement, l’Union Européenne s’inquiète que Broadcom puisse mettre à mal la concurrence sur ces marchés en limitant l’interopérabilité entre le hardware concurrent et le logiciel de virtualisation de serveur de VMware. Elle craint aussi que l’entreprise puisse empêcher ou limiter l’accès au logiciel VMware. La Commission Européenne avertit que ces actions “pourraient entraîner des tarifs plus élevés, une moindre qualité et moins d’innovation pour les clients professionnels et, par voie de conséquence, pour les consommateurs.”

La Commission enquêtera aussi pour savoir si Broadcom pourrait faire obstacle à des concurrents comme NVIDIA et Intel en développant ses propres cartes d’interface de réseau intelligentes. Ici, elle fait référence à l’implication de VMware dans le Projet Monterey, un effort de l’industrie que l’entreprise avait annoncé en 2020. “Broadcom pourrait diminuer son investissement dans le Projet Monterey pour protéger ses propres revenus des NIC”, précise la Commission. “Cela pourrait ralentir l’innovation au détriment des clients.” Un autre souci potentiel serait que Broadcom commence à proposer son logiciel de virtualisation VMware avec ses propres outils mainframe et sécurité, ce qui viendrait réduire le choix sur le marché.

Étant l’une des plus grosses acquisitions de la tech en 2022, la proposition de rachat de VMware par Broadcom ne pouvait pas ne pas attirer l’attention. La Commission Européenne n’ira pas nécessairement jusqu’à empêcher l’accord, mais l’enquête pourrait reporter de manière significative la transaction et faire faire un certain nombre de concessions à Broadcom. Avec cette annonce, la Commission a désormais 90 jours ouvrés, soit jusqu’au 11 mai 2023, pour prendre une décision. Si l’accord devait tomber à l’eau, cela rappellerait un douloureux souvenir à Broadcom, à savoir la tentative ratée de rachat de Qualcomm en 2018. Bien que les circonstances et les craintes furent différentes, l’entreprise dut abandonner l’opération après que l’administration Trump avait empêché la transaction.