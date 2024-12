Netflix décroche les droits de diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Netflix réussit un grand coup en décrochant les droits de diffusion pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, marquant ainsi un tournant majeur dans l'histoire du streaming sportif.

Tl;dr Netflix a acquis les droits exclusifs de diffusion des deux prochains tournois de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA aux États-Unis.

Ce contrat, le plus important jamais signé par la FIFA avec un service de streaming, couvre les éditions 2027 et 2031.

FIFA a dissocié pour la première fois les droits médiatiques de l’événement féminin, une décision qui entre en vigueur après la Coupe du Monde masculine de 2026 diffusée par Fox.

Netflix s’empare des droits de diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

En signant un accord historique avec la FIFA, Netflix a mis la main sur les droits exclusifs de diffusion des deux prochains tournois de la Coupe du Monde Féminine aux États-Unis. Ce contrat, qui couvre les éditions 2027 et 2031, est sans précédent dans l’histoire de la FIFA.

Un contrat historique

Selon ESPN, bien que la valeur financière du contrat n’ait pas été dévoilée, il s’agit du contrat le plus important que la FIFA ait jamais signé avec un service de streaming pour un tournoi majeur. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié cet accord d’« instant marquant pour les droits médiatiques sportifs » et d’« jour véritablement historique pour la diffusion et le football féminin ».

Une première pour la FIFA

La FIFA a, pour la première fois, dissocié les droits médiatiques de l’événement féminin. Cette décision entre en vigueur après la diffusion de la prochaine Coupe du Monde masculine par Fox en 2026. La Coupe du Monde féminine de 2027 se tiendra au Brésil. L’édition 2031 n’a pas encore de pays hôte, mais les États-Unis devraient se porter candidats.

Un enjeu majeur pour Netflix

Ce contrat représente une grande victoire pour Netflix. En effet, la FIFA a annoncé que 1,12 milliard de personnes ont regardé la Coupe du Monde féminine de 2019, remportée par les États-Unis. Certes, il s’agit d’un chiffre mondial, mais le tournoi de 2023 a enregistré la plus forte audience jamais réalisée aux États-Unis. Netflix, qui fait des incursions notables dans le monde des événements sportifs en direct, a donc tout à gagner de cet accord.