Nouveau sur Netflix : 5 films et séries à ne pas manquer cette semaine (2-8 décembre)

Découvrez les nouveautés de la semaine sur Netflix : cinq films et séries à ne pas manquer du 2 au 8 décembre.

De nouvelles productions captivantes sur Netflix

En cette nouvelle semaine de décembre, Netflix s’apprête à nous livrer une pléthore de nouveaux contenus. Parmi lesquels, deux productions se démarquent particulièrement : la série « Black Doves » et le film « Mary ».

« Black Doves » : Espionnage et amour

« Black Doves », qui fait son entrée sur le service de streaming, promet un mélange captivant d’espionnage et d’intrigue amoureuse. La talentueuse Keira Knightley y incarne une espionne sous couverture dont la vie est bouleversée après la mort d’un collègue espion. Son supérieur hiérarchique lui assigne un vieil ami, joué par Ben Whishaw, pour veiller sur elle. Cependant, ce dernier est resté loin du jeu de l’espionnage pendant si longtemps qu’il pourrait s’avérer plus un fardeau qu’un atout.

« Mary » : Une nouvelle perspective sur l’histoire de la Nativité

En outre, Netflix propose un nouveau film original de proportions bibliques. « Mary » est une réécriture de l’histoire chrétienne de la Nativité, avec Noa Cohen dans le rôle de Marie et le lauréat de l’Oscar, Anthony Hopkins, dans le rôle du roi Hérode. Ce film offre une perspective inédite sur l’histoire de la Nativité, en se concentrant sur la vie de Marie, la mère de Jésus.

Un catalogue renouvelé pour décembre

Outre ces deux productions phares, Netflix promet un assortiment habituel d’émissions, de documentaires et de films pour cette semaine. Pour plus de suggestions, vous pouvez consulter notre guide des nouveautés Netflix pour le mois de décembre. Et n’oublions pas la très attendue saison 2 de « Squid Game », qui sera diffusée plus tard ce mois-ci.

Cette semaine promet donc d’être riche en divertissement avec l’arrivée de ces nouvelles productions sur Netflix. Que vous soyez fan de drames d’espionnage ou de récits bibliques revisités, il y en a pour tous les goûts. Alors, préparez-vous à vous installer confortablement devant votre écran et à profiter de ces nouvelles offres captivantes.