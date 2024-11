Le créateur de Squid Game promet des jeux encore plus captivants pour la saison 2

Le créateur de "Squid Game" laisse entrevoir des jeux encore plus fascinants pour la deuxième saison du phénomène Netflix.

Tl;dr La série Netflix « Squid Game » aura une deuxième et troisième saison.

De nouveaux jeux encore plus intrigants seront introduits dans la saison 2.

Le personnage de Young-hee reviendra avec son jeu mortel.

De retour dans l’arène : « Squid Game » saison 2

Préparez-vous à retrouver l’univers impitoyable de la série Netflix « Squid Game ». Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a révélé que la deuxième saison, attendue pour le jeudi 26 décembre, promet de nombreux rebondissements et des défis encore plus mortels.

Des jeux d’enfance transformés en cauchemars

Dans une interview récente avec Digital Spy, Hwang a partagé, « Je ne peux pas vous donner trop de détails… mais je peux dire que Young-hee va revenir avec son jeu mortel », faisant référence à la poupée animatronique emblématique de la série. Le showrunner a également laissé entendre qu’il y aurait de nouveaux jeux, jamais vus auparavant, qu’il a lui-même joués dans son enfance. Il garantit que ces jeux seront visuellement et scénaristiquement encore plus intrigants que ceux de la première saison.

Un combat contre l’organisation

Selon Netflix, le synopsis officiel de la saison 2 se lit comme suit : « Trois ans après avoir gagné Squid Game, le Joueur 456 reste déterminé à trouver les personnes derrière le jeu et à mettre fin à leur sport vicieux. Utilisant sa fortune pour financer sa recherche, Seong Gi-hun commence par le plus évident des endroits : chercher l’homme en costume élégant jouant au ddakji dans le métro. Mais lorsque ses efforts portent enfin leurs fruits, le chemin vers la destruction de l’organisation s’avère plus mortel qu’il ne l’imaginait : pour mettre fin au jeu, il doit y retourner. »

Anticipation pour la saison 3

D’après Hwang, la troisième saison est déjà en cours de montage et devrait être lancée en 2025. Il a également révélé qu’ils ont écrit et tourné les saisons 2 et 3 en même temps. Hwang avertit que la fin de la saison 2 sera un choc pour les fans : « Je pense que les fans, quand ils regarderont la fin de la saison 2, vont être très en colère contre moi. Ils vont dire, ‘Comment peux-tu nous faire ça ? Nous voulons la saison 3 tout de suite !’ Néanmoins, il assure que l’attente en vaudra la peine.