Android 16 pourrait déverrouiller votre Pixel 9 plus rapidement

Découvrez comment Android 16 pourrait améliorer considérablement la rapidité du déverrouillage de votre Pixel 9, pour une expérience utilisateur encore plus fluide et efficace.

Tl;dr Android 16 développe une fonctionnalité de déverrouillage par empreinte digitale à écran éteint.

Cette option est uniquement disponible pour les téléphones Google Pixel 9.

La version finale d’Android 16 pourrait être disponible dès mai.

La deuxième version de développement d’Android 16, le système d’exploitation mobile de Google, regorge d’optimisations conçues pour améliorer l’expérience des développeurs d’applications. Cependant, une nouvelle fonctionnalité a été découverte, qui est susceptible d’intéresser tous les utilisateurs.

Le déverrouillage par empreinte digitale à écran éteint

Annoncé par Mishaal Rahman d’Android Authority, une nouvelle fonctionnalité intitulée « Screen-off Fingerprint Unlock » a été décelée, permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone via le capteur d’empreintes digitales ultrasonique sans avoir à allumer l’écran au préalable.

Cette option est accessible sur les smartphones Google Pixel 9 en passant par l’application Paramètres, puis en se rendant dans la section Sécurité & confidentialité, Device Unlock, Face & fingerprint unlock, et enfin Fingerprint unlock. En activant l’option Screen-off Fingerprint Unlock, les utilisateurs peuvent tester cette fonctionnalité par eux-mêmes.

Une amélioration significative, pour ceux qui peuvent en bénéficier

Les scanners ultrasoniques sont déjà plus fiables et rapides que les scanners optiques standards. Le fait de pouvoir les utiliser sans allumer l’écran permet d’économiser quelques secondes chaque jour, en fonction de l’utilisation du téléphone. Cependant, cette option étant facultative, les utilisateurs peuvent toujours choisir de ne pas l’activer s’ils craignent de déverrouiller leur téléphone involontairement.

Limitations et perspectives

Les modèles Pixel plus anciens, bien qu’ils puissent télécharger Android 16 DP 2, ne disposent pas du capteur d’empreintes digitales nécessaire pour exploiter cette nouvelle fonctionnalité. De plus, l’option n’apparaît même pas pour eux. Les autres téléphones équipés de scanners ultrasoniques, tels que le Samsung Galaxy S24 et les anciens modèles Galaxy S, pourraient également bénéficier de cette fonction une fois que Android 16 sera largement disponible.

Google a surpris le monde des smartphones en lançant les versions de développement d’Android 16 bien plus tôt que d’habitude. Alors que la version finale d’une nouvelle édition d’Android est généralement disponible entre octobre et décembre, Android 16 pourrait être finalisé dès mai, selon le calendrier de sortie provisoire. Cela correspondrait au timing habituel de Google I/O, le grand événement logiciel annuel de l’entreprise.