PGA Tour 2K23 célèbre l’héritage de Tiger Woods

Directeur exécutif de HB Studios, l'iconique Tiger Woods sera jouable dans PGA Tour 2K23.

Attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam), PGA Tour 2K23 comprendra plus de 14 golfeurs et golfeuses professionnels au lancement, dont Tiger Woods, Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris et Brooke Henderson. En ce qui concerne les commentaires, Rich Beem et Luke Elvy sont de retour, rejoints par la présentatrice anglaise Henni Koyack. Comme les versions précédentes de PGA Tour 2K, la mouture de cette année aura un mode carrière où les joueurs s’affrontent pour la FedExCup, alors que des modes exhibition et multijoueur sont également prévus. En termes de parcours, plus de 20 circuits sous licence sont disponibles au lancement, dont le South Course du Wilmington Country Club, le Renaissance Club et le St. George’s Golf and Country Club. Il sera d’ailleurs possible de créer des parcours avec le Course Designer.

Tiger Woods, l’un des plus grands golfeurs de tous les temps et l’un des sportifs les plus populaires du début du 21ème siècle, déclare :

Ce n’est pas uniquement formidable d’être de retour sur la jaquette d’un jeu vidéo. Le rôle de directeur exécutif en fait une opportunité vraiment unique. 2K est le partenaire idéal et je suis ravi de continuer d’influencer le jeu et la culture du golf au-delà de mon parcours sur le PGA Tour.

PGA 2K23 et ses différentes éditions

La sortie de PGA Tour 2K23 Édition Deluxe et PGA Tour 2K23 Édition Tiger Woods est prévue pour le 11 octobre prochain, suivie par la sortie de PGA Tour 2K23 Édition Standard le 14 octobre 2022.

PGA Tour 2K23 Édition Standard

Sur PC, cette édition comprend le jeu de base ainsi que le Pack Club en Or qui inclut un driver en or, un putter en or, quatre pochettes de balles de golf peu courantes

Sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, cette édition comprend le jeu de base ainsi que le Pack de double accès cross-gen et le Pack Club en Or

Les joueurs qui précommandent une des versions de l’Édition Standard recevront le Pack bonus Michael Jordan qui inclut l’icône sportive jouable Michael Jordan et quatre pochettes de balles de golf standard

PGA Tour 2K23 Édition Deluxe

Sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, cette édition comprend le jeu de base avec le pack de double accès cross-gen, ainsi que le Pack bonus Michael Jordan, le Pack Club en Or et le Pack bonus Deluxe qui inclut 1 300 VC (monnaie virtuelle), un putter crosse de hockey, une casquette de baseball dorée, un gant de golf doré et trois pochettes de balles de golf rares

Sur PC, cette édition inclut le jeu de base ainsi que le Pack bonus Michael Jordan, le Pack Club en Or et le Pack bonus Deluxe

PGA Tour 2K23 Édition Tiger Woods (format numérique)

Comprend tous les contenus des Éditions Standard et Deluxe

Inclut le Pack bonus Tiger Woods qui inclut un lot de wedges Tiger Woods TaylorMade, un t-shirt Nike TW, et 3 pochettes de balles de golf épiques – plus le pack Tiger Woods Signature Sunday qui comprend un polo rouge, un pantalon noir, un chapeau noir, des chaussures de golf Nike TW, une ceinture de golf Nike TW, et des balles de golf de marque Tiger Bridgestone

MyPlayer est de retour dans PGA 2K23

Les joueurs peuvent personnaliser leurs personnages avec des vêtements et des équipements Nike Golf, TaylorMade et Bridgestone Stone. Les autres marques présentes dans le jeu sont Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Puma, Titleist et TravisMathew. PGA Tour 2K23 propose également des clubs et des balles de Bridgestone Golf, Callaway Golf, Cobra, Mizuno, Odyssey Golf, Scotty Cameron, TaylorMade, Titleist et Wilson.

A noter que de nouveaux modes de jeu casual vont permettre d’aider les nouveaux venus à entrer dans le monde de PGA Tour 2K, tout en proposant aux joueurs aguerris de nouveaux défis et opportunités d’améliorer leurs compétences. L’introduction de Topgolf permet une expérience unique, imitant le phénomène de divertissement de golf, les joueurs peuvent viser des cibles et essayer de réaliser les meilleurs scores. Des modes d’entrainement proposent de multiples façons de développer ses compétences parmi lesquelles la calibration du swing, mais aussi des leçons, la pratique de l’écaillage, un practice et un putting green.