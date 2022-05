Peut-on mettre Amazon Alexa dans sa salle de bains ?

Les appareils Amazon Echo peuvent être fort utiles un peu partout dans la maison. Y compris dans la salle de bains. Mais où le mettre ? Et quoi en faire ? On vous dit tout.

Les appareils Amazon Echo sont très pratiques, et ils peuvent l’être dans des endroits pour le moins inattendus comme la salle de bains. Pensez à toutes ces fois où vous avez voulu écouter de la musique en vous préparant ou que vous vous êtes retrouvé(e) à court de shampoing au beau milieu de votre douche et avez oublié d’en ajouter sur votre liste. Alexa peut vous aider.

Finalement, le plus difficile, c’est de trouver le meilleur endroit où placer votre Amazon Echo. Si vous le gardez loin des toilettes – pour éviter les germes et autres bactéries – et de l’eau, un Echo dans la salle de bains est fort utile. Nous vous expliquons pourquoi et comment ci-dessous.

Quel est le meilleur endroit pour votre Amazon Echo dans la salle de bains ?

La première étape pour profiter d’Alexa dans la salle de bains est de trouver où le placer exactement. Vous n’avez aucune envie de l’avoir à proximité des toilettes, à cause des germes qui s’y trouvent, et vous ne devriez pas le placer au-dessus d’un lavabo ou près de la cabine de douche ou de la baignoire, pour ne pas risquer qu’il soit mouillé.

Mais alors, où le mettre ? La meilleure option, c’est de le monter sur un mur ou au plafond. Assurez-vous d’avoir le nécessaire pour l’alimenter. Une autre option serait de le placer sur une étagère ou une table de toilette sans lavabo.

Si vous le placez au mur, privilégiez un petit Echo comme le Echo Dot.

Quoi faire avec Alexa dans la salle de bains ?

1. Commander des produits qui viennent à manquer

On ne souvient le plus souvent d’acheter du shampoing quand on est sous la douche. Mais si vous avez un Echo dans votre salle de bains, vous pouvez dire à Alexa d’en acheter. Assurez-vous que les achats vocaux sont activés dans l’app Alexa – Paramètres > Compte > Achats vocaux et activez Acheter avec la voix -.

Dès que vous constatez que vous arrivez sur la fin de tel ou tel produit, dites “Alexa, j’aimerais acheter [ce qu’il va manquer].” Vous pouvez aussi dire à Alexa de l’ajouter à votre liste de courses pour l’acheter plus tard.

2. Écouter de la musique et des podcasts

Vous écoutez peut-être de la musique depuis votre téléphone quand vous êtes sous la douche, mais comment faites-vous lorsque la chanson qui arrive ne vous plait pas ? Vous utilisez votre main mouillée pour tapoter sur “Suivant” ? Mais cela peut être dangereux.

Avec un Echo dans la salle de bains, il vous suffit de dire “Alexa, pass” et vous passez à la chanson suivante. Vous pouvez aussi demander une chanson en particulier – si vous avez un compte de streaming de musique avec un abonnement actif -.

3. Définir des timers et autres rappels

Si vous êtes plusieurs à partager une salle de bains dans la maison, vous pouvez définir des timers et rappels pour éviter les disputes quant à l’utilisation de la pièce. Donnez à chaque personne un temps d’utilisation et lorsque le timer arrive à son terme, il est temps de laisser la place. Si vous utilisez un rappel, dites quelque chose comme “Alexa, rappelle à Sarah dans 30 minutes que son temps de salle de bains est terminé.”

4. Se souvenir de ses brillantes idées

Certaines de nos meilleures idées nous arrivent quand nous sommes sous la douche, mais plutôt que de les laisser disparaître, dites à Alexa de s’en souvenir : “Alexa, prends une note” et l’assistant vocal va vous demander ce que vous voulez enregistrer. Lorsque vous êtes prêt(e) à écouter votre note, dites simplement “Alexa, lis mes notes.”