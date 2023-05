Peter Pan Goes to Hell : une histoire sombre dans le Pays Imaginaire

Après Winnie the Pooh, le classique fantastique Peter Pan bascule aussi dans l'horreur.

Réalisé par Phil Claydon et écrit par Adam Stephen Kelly, Peter Pan Goes to Hell se sert du célèbre garçon de l’écrivain écossais J.M. Barrie qui n’a jamais grandi depuis sa première apparition dans The Little White Bird pour le mettre en scène dans un film d’horreur du type slasher influencé par Psychose et Nightmares in a Damaged Brain.

Winnie the Pooh, Peter Pan Horror Films Set at Red Shadow Studios, Dolphin Medien (EXCLUSIVE) https://t.co/UQAWMs3agW — Variety (@Variety) May 21, 2023

Phil Claydon (Vampire Killers, Alone, Crawlspace) a déclaré :

J’ai grandi en mangeant des films d’horreur à petit budget réalisés par des maîtres comme Sam Raimi, Wes Craven et Peter Jackson. Ces derniers temps, les possibilités de créer des films d’horreur de haut niveau avec un petit budget ont disparu. J’ai donc saisi l’occasion de m’associer à Red Shadow Studios pour créer un environnement permettant aux réalisateurs de venir créer des films d’épouvante originaux. Que la violence commence.

Une “suite” pour Winnie the Pooh : Blood and Honey

Le succès de Winnie the Pooh : Blood and Honey (plus de cinq millions de dollars de recettes pour 100.000 dollars de budget) a motivé le distributeur allemand Dolphin Medien et la maison de production d’horreur britannique Red Shadow Studios à produire Winnie the Pooh : Death House. Écrit par Adam Stephen Kelly et réalisé par S.J. Evans, Winnie the Pooh : Death House met en scène une réunion d’école inattendue dans un manoir isolé à la campagne – un événement orchestré par les membres d’une secte qui ont été impitoyablement tourmentés par les invités lorsqu’ils étaient enfants. Aujourd’hui, des années plus tard, ils veulent se venger de manière effroyable. Ce nouveau film est décrit comme une rencontre entre The Strangers et The Purge.