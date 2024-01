Peacemaker : la fin de la saison 2 sera “palpitante”

La conclusion de la deuxième saison de la série télévisée Peacemaker avec John Cena va régaler les fans du anti-héros déjanté de The Suicide Squad.

Tl;dr James Gunn promet une fin excitante pour la saison 2 de Peacemaker.

L’épisode final est actuellement en cours d’écriture.

La deuxième saison pourrait inclure des surprises similaires à celle de la première.

Plusieurs acteurs de Peacemaker sont confirmés pour le nouvel univers DC de Gunn.

Une promesse alléchante pour la saison 2 de Peacemaker

James Gunn, connu pour son implication dans l’univers DC, a assuré que la fin de la saison 2 de Peacemaker sera palpitante. Il a partagé de nombreuses mises à jour sur cette nouvelle saison, suscitant l’enthousiasme des fans.

Un final en cours d’écriture

James Gunn a dévoilé sur le réseau social Threads qu’il est en train de rédiger l’épisode final de la deuxième saison de Peacemaker. Il a laissé entendre que cet épisode serait “un banger“, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir des surprises comparables à celles de la première saison.

Une surprise à la hauteur de la première saison ?

L’implication de la Justice League dans la fin de la première saison a été une révélation choc pour les spectateurs. On peut donc s’attendre à des surprises du même ordre pour la deuxième saison de Peacemaker.

Le retour confirmé de plusieurs acteurs

De nombreux acteurs de Peacemaker ont déjà confirmé leur participation au nouvel univers DC de Gunn. On retrouvera donc John Cena, Freddie Stroma, Steve Agee, Danielle Brooks et Viola Davis, avec un possible retour de Jennifer Holland. Certains personnages apparaîtront même avant la deuxième saison de Peacemaker.