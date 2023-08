Pacific Drive est désormais prévu pour début 2024

Kepler Interactive et Ironwood Studios ont décidé de repousser la sortie de Pacific Drive sur PS5 et PC.

Prévu pour le courant de l’année, le road trip post-apocalyptique Pacific Drive d’Ironwood Studios voit sa date de lancement être décalée de plusieurs mois :

Cette décision nous donne la possibilité de rendre Pacific Drive encore plus abouti, tout en donnant la priorité à la santé de notre équipe. Comme beaucoup le savent, nous avons travaillé dur pour donner vie à ce projet depuis un certain temps, et chaque jour apporte des éléments supplémentaires à un jeu dont nous sommes tous fiers. Cependant, dans cette dernière ligne droite, il est important pour nous de rester fidèles à nous-mêmes et de ne pas compromettre le bien-être de l’équipe. Au fur et à mesure que notre communauté grandit, le soutien et l’enthousiasme dont chacun a fait preuve ont été incroyables et nous avons hâte que tout le monde prenne possession de son véhicule dans la Zone d’exclusion Olympique.

Un carnet des développeurs pour Pacific Drive

Les joueurs sont confrontés à des dangers surnaturels lors de chaque expédition dans la Zone d’exclusion Olympique de Pacific Drive. Ils devront établir une base d’opérations dans un garage abandonné et dénicher de nouvelles pièces, personnaliser leur break et tracer des itinéraires pour progresser dans les profondeurs de la zone. En rassemblant de précieuses ressources et en enquêtant sur ce qui a été abandonné dans la zone, ils apprendront exactement ce qu’il faut faire pour survivre dans cet environnement hostile et imprévisible.

Pacific Drive sortira début 2024 sur PS5 et PC (Epic Games Store/Steam).