Oppo tease une smartwatch avec écran incurvé et verre en 3D

Oppo travaille sur une nouvelle smartwatch. Si vous aviez encore des doutes, le récent tweet du vice-Président de l’entreprise, Brian Shen, vient les dissiper totalement. On y voit en effet une photo teaser de l’appareil. Celle-ci ne montre qu’une petite portion de cette Oppo Watch mais le texte qui l’accompagne annonce la présence d’un écran incurvé et l’utilisation de verre en 3D. De quoi se démarquer sérieusement de la concurrence ?

Selon Brian Shen, cela viendra “tout changer”. Difficile de savoir de quoi il parle précisément avec si peu d’informations. Ce n’est pas la première fois que Oppo tease ainsi cette smartwatch. Précédemment, le vice-Président avait publié une image sur Weibo montrant plus ou moins la montre dans son ensemble. Nombre d’internautes ont depuis souligné les ressemblances entre cette Oppo Watch et l’Apple Watch. Et il n’est pas très difficile de comprendre pourquoi. La forme générale, au premier abord, semble très proche de celle de la montre de la marque à la pomme.

Cela étant dit, en y regardant de plus près, il semblerait que l’écran de l’Oppo Watch soit légèrement plus incurvé bien que l’on ne puisse dire si ceci est purement esthétique ou s’il y a un véritable intérêt à tout cela. Le tweet de Brian Shen laisse en tout cas sous-entendre qu’il pourrait y avoir une raison à tout ceci. Oppo a aussi, semble-t-il, pris l’option de ne pas intégrer de couronne digitale, lui préférant deux boutons physiques séparés. Malheureusement, aussi intrigante puisse être cette smartwatch, nul ne sait quand cette Oppo Watch sera officialisée. Comme vous le savez certainement, le MWC 2020 a été annulé. L’événement aurait été parfait pour Oppo. Espérons que l’annonce arrive tout de même bientôt.

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020