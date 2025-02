OpenAI entre dans la course aux puces personnalisées pour l’IA

En mettant au point sa première puce IA, OpenAI s'apprête à bouleverser le marché des semi-conducteurs et à se doter d'une technologie plus autonome.

Tl;dr OpenAI finalise sa première puce IA pour réduire sa dépendance à Nvidia, avec une production en masse prévue pour 2026.

Développée avec Broadcom, cette puce permettra à OpenAI de renforcer sa position et de mieux négocier avec ses fournisseurs.

L’objectif est de se libérer de la domination de Nvidia et de mieux contrôler ses coûts tout en répondant à la demande croissante en IA.

Un pas décisif vers l’autonomie technologique

OpenAI franchit une étape majeure en finalisant la conception de sa première puce dédiée à l’intelligence artificielle. Ce projet, ambitieux et stratégique, vise à réduire la dépendance de l’entreprise vis-à-vis de Nvidia, actuellement leader du marché des puces IA. Selon des sources de Reuters, la première étape de ce processus consiste à envoyer le design à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pour la fabrication. Cette étape, connue sous le nom de « tape-out », est cruciale et représente un tournant pour OpenAI. Si la production se déroule sans problème, la puce pourrait être prête à être testée dès cette année, avec un objectif de production en masse pour 2026.

Une puce interne pour renforcer la position d’OpenAI

La création de cette puce interne est également un moyen pour OpenAI de renforcer sa position sur le marché. En concevant sa propre puce, l’entreprise pourra négocier plus efficacement avec ses fournisseurs de puces et réduire sa dépendance à Nvidia. L’équipe dirigée par Richard Ho, ancien de Google, travaille en collaboration avec Broadcom pour concevoir une puce capable d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle. Ce projet n’est que le début, car OpenAI prévoit de développer des puces de plus en plus puissantes au fur et à mesure des itérations, pour répondre aux besoins croissants de l’IA.

Un défi technique et financier de grande envergure

La conception d’une puce sur mesure pour l’IA n’est pas sans défis. OpenAI fait face à des obstacles techniques et financiers importants. La conception et la fabrication d’une puce peuvent coûter plusieurs centaines de millions de dollars, et un échec lors du tape-out initial pourrait entraîner des coûts supplémentaires et des retards. De plus, de grandes entreprises comme Microsoft et Meta ont elles aussi tenté de développer des puces internes, sans toujours obtenir les résultats escomptés. Toutefois, OpenAI semble prêt à relever ce défi et à se positionner comme un acteur majeur dans le domaine des puces pour l’IA.

Une stratégie face à la domination de Nvidia

Le marché des puces pour l’intelligence artificielle est dominé par Nvidia, qui détient environ 80 % des parts de marché. Cependant, OpenAI, comme d’autres géants technologiques, cherche à réduire sa dépendance à un seul fournisseur. L’initiative de concevoir une puce maison s’inscrit dans une stratégie visant à gagner en indépendance et à mieux contrôler ses coûts d’infrastructure. Avec des investissements colossaux dans les infrastructures IA de la part d’entreprises comme Microsoft et Meta, OpenAI doit garantir que ses besoins en matière de traitement de données soient couverts tout en restant flexible et compétitif face à la concurrence.