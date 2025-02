Google modifie sa politique sur l’IA et ouvre la porte aux usages militaires

La firme de Mountain View revoit sa position sur l’intelligence artificielle, supprimant une clause interdisant les usages militaires.

Tl;dr Google a supprimé de ses principes éthiques l’interdiction de développer des armes ou des outils de surveillance basés sur l’IA.

Google justifie ce changement par la nécessité de rester compétitive face aux autres puissances technologiques.

Cette décision aligne Google sur ses concurrents comme Meta, OpenAI et Amazon, qui collaborent déjà avec le secteur militaire.

Une suppression discrète des engagements éthiques

Google a mis à jour ses principes sur l’IA en supprimant une section clé qui interdisait le développement d’outils pour la surveillance, les armes ou tout usage pouvant causer du tort. Cette modification, repérée par The Washington Post, reflète un changement de cap dans la stratégie de la firme de Mountain View. La nouvelle version met en avant l’innovation et la collaboration, mais sans engagement concret sur les restrictions d’usage.

Un revirement stratégique dans un contexte de compétition

Dans un article de blog, Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, et James Manyika, responsable de la technologie et de la société, ont justifié ce changement par un besoin d’adaptation face à la compétition mondiale en IA. Ils estiment que les démocraties doivent prendre les devants dans le développement de cette technologie et affirment vouloir promouvoir des valeurs telles que la liberté et les droits humains.

Des précédents engagements militaires controversés

Bien que Google ait autrefois promis de ne pas créer d’armes IA, l’entreprise a signé plusieurs contrats militaires par le passé. En 2018, elle a participé au projet Maven du Pentagone, visant à analyser des images de drones avec l’IA. En 2021, elle a également conclu un contrat de cloud militaire avec le gouvernement israélien. Ces collaborations avaient déjà provoqué des tensions au sein de l’entreprise.

Une convergence avec les autres géants de la tech

Avec cette mise à jour, Google aligne ses pratiques sur celles de ses concurrents. Meta, OpenAI et Amazon autorisent certains usages militaires de leurs technologies IA. Par exemple, OpenAI et Anthropic fournissent déjà des solutions à l’armée et aux services de renseignement américains. Ce changement stratégique souligne l’évolution du marché et l’importance croissante de l’IA dans le domaine militaire.