OpenAI dit non à Elon Musk

Malgré une offre de 97,4 milliards de dollars, OpenAI rejette la tentative de rachat d’Elon Musk.

Tl;dr OpenAI a refusé l’offre de rachat d’Elon Musk, estimant qu’elle nuisait à sa mission.

Elon Musk poursuit OpenAI en justice pour comportement anticoncurrentiel et tente d’empêcher sa transformation en société à but lucratif.

Elon Musk conditionne le retrait de son offre à l’arrêt de la transformation d’OpenAI en entreprise à but lucratif.

Un refus catégorique

OpenAI a annoncé via un communiqué officiel que l’offre d’Elon Musk, d’un montant de 97,4 milliards de dollars, avait été rejetée. Bret Taylor, président du conseil, a déclaré que cette tentative visait uniquement à « perturber la concurrence ». OpenAI insiste sur son engagement à garantir que l’intelligence artificielle bénéficie à l’humanité. Une lettre adressée à l’avocat d’Elon Musk précise que cette offre n’est pas dans l’intérêt de la mission d’OpenAI. Ce refus marque une nouvelle étape dans les tensions entre Musk et l’entreprise qu’il a cofondée. L’homme d’affaires, qui a déjà investi massivement dans l’IA avec xAI, voit donc son influence limitée. Cette décision pourrait également dissuader d’autres investisseurs de tenter une prise de contrôle.

Un conflit juridique sous-jacent

Elon Musk a intenté un procès contre OpenAI et son PDG, Sam Altman, accusant l’entreprise de comportement anticoncurrentiel et de fraude. Initialement fondée comme une organisation à but non lucratif, OpenAI a évolué en 2019 vers un modèle « à profit limité ». Aujourd’hui, elle envisage une nouvelle transformation en société à but lucratif. Musk, par le biais de sa plainte, tente d’empêcher cette conversion. Ce bras de fer juridique révèle des enjeux financiers et éthiques majeurs pour l’avenir de l’intelligence artificielle. Si OpenAI devient une entreprise classique, elle pourrait attirer davantage d’investissements privés. Cependant, cette évolution risque de compromettre sa mission d’origine, centrée sur l’intérêt général.

Elon Musk impose ses conditions à OpenAI pour retirer son offre

Dans une récente déclaration en justice, les avocats de Musk ont indiqué que l’offre pourrait être retirée si OpenAI renonçait à sa transformation en entreprise à but lucratif. OpenAI, de son côté, perçoit cette tentative comme une manœuvre visant à affaiblir un concurrent direct. Les avocats de l’entreprise estiment que Musk agit en contradiction avec ses propres positions judiciaires. Cette bataille met en lumière la complexité des structures financières et des intérêts qui entourent OpenAI. Si la conversion est bloquée, OpenAI pourrait revoir son modèle économique pour satisfaire ses investisseurs. En parallèle, Elon Musk pourrait explorer d’autres moyens d’influencer l’orientation stratégique de l’IA.

Des tensions qui persistent

Les échanges entre les partisans d’Elon Musk et ceux de Sam Altman se sont intensifiés ces derniers jours. Ari Emanuel, allié de Musk, a critiqué Altman en l’accusant de trahir la mission initiale d’OpenAI. De son côté, Altman a qualifié la démarche d’Elon Musk de tentative visant à ralentir le développement d’OpenAI. Ce conflit dépasse la simple question d’un rachat et soulève des interrogations profondes sur le contrôle et la régulation des avancées en intelligence artificielle. L’opposition entre les deux camps illustre la lutte entre une vision philanthropique et une approche plus commerciale de l’IA. Cette rivalité pourrait influencer les futures régulations du secteur, dans un contexte de compétition mondiale accrue.