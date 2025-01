Grok 3 : l’IA de xAI prête à bousculer les standards technologiques

Entre prouesses techniques et choix audacieux, Grok 3 semble prêt à se démarquer dans le domaine de l’IA.

Tl;dr Grok 3 a brièvement été testée par des utilisateurs, montrant des capacités avancées mais encore perfectibles.

Le modèle, entraîné avec une puissance de calcul 10 fois supérieure à son prédécesseur, est attendu pour janvier ou février 2025.

Fidèle à la vision d’Elon Musk, Grok 3 promet des fonctionnalités inédites et controversées, notamment un “mode débridé” et une orientation moins « woke ».

Une version test dévoilée brièvement

Ce week-end, certains utilisateurs du réseau social X ont eu un aperçu de Grok 3 via l’application chatbot de xAI. Parmi eux, le reverse engineer Alexey Shabanov a pu tester les capacités du modèle avant que l’accès ne soit coupé. Grok 3 a montré des compétences avancées, comme résoudre des énigmes ou générer du code HTML et JavaScript. Cependant, des erreurs mineures ont été relevées, notamment dans un script de roue de roulette. Ces observations confirment que, bien qu’amélioré, le modèle nécessite encore quelques ajustements avant sa version finale.

Une puissance de calcul sans précédent

Pour entraîner Grok 3, xAI s’appuie sur un centre de données colossal à Memphis, doté de 100.000 GPU. Elon Musk affirme que ce modèle a bénéficié de “10 fois plus de puissance de calcul” que Grok 2. Après plusieurs mois de développement, le pré-entraînement de Grok 3 est terminé. Sa sortie, initialement prévue pour l’an dernier, est maintenant attendue d’ici janvier ou février 2025. Cette avancée marque une étape cruciale dans la course à l’IA, où xAI ambitionne de rivaliser avec GPT-4 et Gemini.

Une IA controversée et « anti-woke »

Lors de l’annonce de Grok, Elon Musk avait promis un chatbot « non filtré » et capable de répondre à des questions que d’autres modèles évitent. Fidèle à cette vision, Grok accepte d’adopter un langage vulgaire ou de répondre à des demandes provocantes. Cependant, le modèle actuel reste limité sur certains sujets politiques sensibles, se montrant parfois plus progressiste qu’attendu. Elon Musk attribue cela à son jeu de données d’entraînement et cherche à orienter Grok vers une plus grande neutralité politique.

Des fonctionnalités inédites en préparation

Grok 3 pourrait surpasser ses prédécesseurs grâce à plusieurs nouveautés. En plus de répondre aux questions et d’analyser des images, la future version pourrait inclure un “mode vocal” permettant d’entendre ses réponses. De plus, le modèle intégrerait des données issues de dossiers juridiques, ce qui le rendrait particulièrement apte à traiter des sujets légaux. Enfin, un mystérieux « mode débridé », décrit comme volontairement offensant et provocateur, pourrait voir le jour. Cette fonctionnalité suscite déjà des débats sur ses implications éthiques et son impact potentiel.