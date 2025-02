Elon Musk veut racheter OpenAI, Sam Altman riposte avec ironie

Le leader de l'intelligence artificielle générative, OpenAI, se retrouve au cœur d’un duel féroce entre Elon Musk et Sam Altman.

Tl;dr Elon Musk a proposé une offre de 97,6 milliards de dollars pour racheter OpenAI, affirmant vouloir la recentrer sur l’open source.

Sam Altman a immédiatement rejeté l’offre, qualifiant Elon Musk de concurrent cherchant à ralentir OpenAI.

Le conflit entre les deux hommes, entre rivalité personnelle et visions opposées de l’IA, continue de s’intensifier.

Une offre de rachat qui secoue le monde de l’IA

Un groupe d’investisseurs dirigé par Elon Musk a récemment soumis une offre de 97,6 milliards de dollars pour acquérir OpenAI. Cette proposition, confirmée par l’avocat du milliardaire sud-africain, Marc Toberoff, a immédiatement fait sensation dans l’industrie technologique. Le milliardaire souhaite recentrer OpenAI sur ses principes fondateurs d’intelligence artificielle open source et transparente, une vision qu’il estime trahie par la direction actuelle. Son entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, xAI, étant impliquée dans l’offre, certains observateurs envisagent déjà une fusion entre les deux entités en cas de succès.

Un duel entre anciens alliés devenus rivaux

La rivalité entre Elon Musk et Sam Altman remonte à la fondation d’OpenAI en 2015, dont Musk fut l’un des cofondateurs et principaux investisseurs. Toutefois, il a quitté l’organisation en 2018, critiquant son virage vers un modèle plus commercial et sa collaboration avec Microsoft. En 2024, Musk a intensifié son opposition en intentant une action en justice contre OpenAI, accusant l’entreprise de renier son engagement initial envers une IA à but non lucratif. Altman, de son côté, défend la nécessité d’un développement stratégique et de financements massifs pour maintenir OpenAI compétitif face aux autres géants du secteur.

Un affrontement médiatique et des provocations publiques

Les tensions ne se limitent pas aux salles de réunion. Sur les réseaux sociaux et lors d’événements publics, les deux hommes ne cessent de s’envoyer des piques. En réponse à l’offre de Musk, Altman a ironisé sur X en déclarant : « Non merci, mais nous sommes prêts à racheter Twitter pour 9,74 milliards de dollars si tu veux« . Une référence à l’acquisition du réseau social par Elon Musk pour 44 milliards en 2022. Lors d’un sommet sur l’IA à Paris, Sam Altman a qualifié l’offre de son rival de « simple tentative pour ralentir OpenAI », ajoutant que Musk agissait par insécurité et ne semblait pas être un homme heureux. Ces attaques personnelles illustrent à quel point le duel dépasse le cadre purement stratégique.

Quelle suite pour OpenAI et l’intelligence artificielle ?

Si l’offre d’Elon Musk a peu de chances d’être acceptée, elle met en lumière les tensions au sein du secteur de l’IA et les divergences de vision sur son avenir. Larry Summers, membre du conseil d’administration d’OpenAI, a déclaré qu’il n’avait reçu aucune communication officielle sur cette tentative de rachat, ce qui laisse planer le doute sur les prochaines étapes. Musk pourrait chercher à influencer OpenAI par d’autres moyens ou intensifier ses efforts avec xAI pour en faire un concurrent direct. Quoi qu’il en soit, cette bataille entre deux des figures les plus influentes de l’intelligence artificielle est loin d’être terminée et pourrait redéfinir l’avenir du secteur.