Onimusha : une première adaptation en anime

Pas encore de date de sortie pour la série animée basée sur l'univers d'Onimusha.

La série animée Onimusha est produite par Sublimation, le studio d’animation qui s’est occupée de l’adaptation en anime de la licence Dragon’s Dogma. Le réalisateur Takashi Miike (Ichi the Killer, Terra Formars, 13 Assassins, Hatsukoi) sera épaulé par Shinya Sugai (Shikizakura, Walking Meat).

La collaboration entre Capcom et Netflix vise à séduire à la fois les fans du jeu et un large éventail de téléspectateurs avec des visuels modernisés qui associent des personnages animés en 3DCG à des décors dessinés à la main. Capcom reste fermement engagé à améliorer la valeur de marque de son contenu en maximisant la large portée promotionnelle des médias audiovisuels.

Onimusha sur Netflix attire Toshiro Mifune

Bien que la série animée Onimusha ne semble pas être directement liée à l’un des opus de la licence, l’éditeur japonais Capcom va continuer la tradition de calquer le protagoniste principal sur un célèbre acteur de cinéma. Cette fois-ci, le héros est Musashi Miyamoto, un épéiste légendaire de l’histoire du Japon, et la version de celui-ci est basée sur l’apparence de l’acteur Toshiro Mifune, star de certains des meilleurs films d’Akira Kurosawa tels que Rashomon, The Seven Samurai et Yojimbo.