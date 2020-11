OnePlus 9 Pro : un leak semble confirmer l’écran incurvé

Les smartphones se suivent (et se ressemblent). Les constructeurs multiplient les modèles. Aujourd'hui chez OnePlus, c'est le OnePlus 9 Pro qui fait parler de lui. À quoi ressemblera la bête ?

Ne vous attendez pas à ce l’écran plat du OnePlus 8T se retrouve dans la prochaine génération de flagship du constructeur chinois. OnLeaks et Voice ont publié ce qui semble être des rendus du très attendu OnePlus 9 Pro. Et le design de l’appareil semble conserver l’écran incurvé du 8 Pro. Que l’on aime ou pas, cet écran semble être de retour. Le OnePlus 9 Pro disposerait d’ailleurs d’une dalle légèrement plus petite, de 6,55 pouces, contre 6,7 pour son prédécesseur.

Un premier leak du OnePlus 9 Pro

Parmi les autres éléments qui pourraient être de la partie, il faudrait apparemment s’attendre à un module caméra arrière assez similaire à celui du Galaxy Note 20 pour le OnePlus 9 de base. Le 9 Pro, quant à lui, aurait 4 caméras dans ce module, pour des performances attendues sur ce segment plus poussées, évidemment.

Le leak dont il est question aujourd’hui ne mentionne rien concernant les spécifications de ces appareils mais OnePlus devrait utiliser la prochaine génération de puces Qualcomm Snapdragon haut de gamme 800. Les capteurs de ce module caméra devraient aussi être améliorés. Des améliorations assez bénignes donc, pour un nouveau modèle qui ne devrait pas être trop différent de la génération 8.

semble confirmer la présence d’un écran incurvé

OnePlus devrait par ailleurs introduire le 9 Pro en mars prochain. Cela resterait consistent avec le planning habituel de sorties qui voit un lancement tous les six mois. En mars, ce serait légèrement plus tôt que le premier anniversaire du 8 Pro, cela dit. Toujours est-il qu’il faut éviter de faire trop de conjectures. Le design du 9 Pro pourrait encore beaucoup évoluer dans les prochains mois et la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire ont clairement tout compliqué pour les fabricants. Toujours est-il que ce leak reste cohérent avec les habitudes de la marque chinoise, suggérant que OnePlus ne devrait pas (trop) modifier sa formule en 2021.