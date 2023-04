One Piece Odyssey : Bandai Namco dévoile l’extension Reunion of Memories

L'histoire de One Piece Odyssey va se poursuivre avec Reunion of Memories.

Alors que les Mugiwaras célébraient leur dernière nuit sur l’île de Waford, ils vont être contraints de retourner dans Memoria à cause d’une jeune fille ressemblant à Lim qui dispose d’un sinistre cube noir capable d’alterner l’univers de One Piece. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook seront d’ailleurs transportés dans un nouveau Alabasta où un certain Ener, ancien dieu de Skypiea, est prêt à prendre sa revanche sur les célèbres pirates.

One Piece Odyssey – Reunion of Memories sortira “bientôt” sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).

Reunion of Memories, une nouvelle dose de fan service pour One Piece Odyssey

Katsuaki Tsuzuki, producteur chez Bandai Namco, s’exprime sur l’extension Reunion of Memories de One Piece Odyssey :

Le développement de ce contenu additionnel prévoit d’incorporer les histoires et les combats préférés des fans du manga de l’auteur Eiichiro Oda dans One Piece Odyssey. Un des points clés de Reunion of Memories est le thème d’une nouvelle histoire cachée avec des liens. En outre, l’histoire sera davantage axée sur les batailles. Le niveau de difficulté du contenu additionnel sera basé sur le niveau recommandé pour terminer l’histoire principale, et nous avons préparé de nombreux combats qui requièrent une approche plus tactique, ainsi que des conditions de victoire spéciales, de sorte que vous pouvez vous attendre à trouver un nouveau type de défi.