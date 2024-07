Nouvelle mise à jour PS5 : rejoindre des parties multijoueurs n’a jamais été aussi facile !

Vous pouvez les consulter via l'application PlayStation.

Sony présente sa nouvelle mise à jour pour la PS5

Les possesseurs de PlayStation 5 ont dorénavant accès à une option plus fluide pour interagir avec d’autres joueurs. En effet, Sony a officiellement déployé une mise à jour du logiciel système, permettant de créer des liens partageables pour inviter d’autres personnes à une partie multijoueur. Cette fonction, annoncée pour la première fois début mai, est à présent une réalité.

La nouvelle mise à jour de la PS5 fonctionne en vous fournissant un lien dans l’application que vous pouvez partager avec n’importe qui, même s’ils ne figurent pas dans votre liste d’amis sur le PlayStation Network. Un code QR apparaît à côté du lien, mais il faut noter que pour que cette nouvelle fonctionnalité soit opérationnelle, vous pourriez devoir mettre à jour quelques-uns de vos jeux préférés.

Un outil pratique et flexible

L’une des meilleures choses à propos de cet outil est que l’invitation n’est pas immédiatement limitée dans le temps. Autrement dit, le lien que vous avez partagé permettra à son destinataire de rejoindre votre jeu 10 ou 30 minutes après son envoi, à condition que vous soyez toujours en train de jouer. Si vous partagez le lien sur Discord par exemple, une « vignette » devrait apparaître pour indiquer si les personnes jouent encore ou ont arrêté.

Le plus de la mise à jour : la commande vocale

En parallèle du nouveau mode de partage, une autre mise à jour vous permet d’ouvrir les cartes d’aide de jeu par commande vocale. Pour cela, il vous suffit de dire « Show Game Help », et elles devraient apparaître. Cependant, il faut préciser que la « Commande Vocale » est actuellement disponible uniquement en anglais pour les joueurs situés aux États-Unis et au Royaume-Uni possédant des comptes PlayStation Network.