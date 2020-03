No Time to Die : la sortie du prochain James Bond est décalée à novembre

Universal Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ainsi que les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont décidé de repousser la sortie en salle de No Time to Die, le 25ème opus des aventures de l'agent 007.

Dans un communiqué bref et limpide, les producteurs du nouveau James Bond annoncent que le long-métrage ne sortira pas dans les salles obscures en avril prochain comme prévu depuis maintenant plusieurs mois : “A la suite d’une longue réflexion et d’une évaluation du marché global du cinéma, nous avons décidé de changer la date de sortie de No Time to Die. Le dernier film avec Daniel Craig sera reporté en novembre 2020“. Si ce n’est pas dit de manière explicite, le nouveau coronavirus (Covid-19) est à n’en pas douter le principal responsable de cette nouvelle programmation.

Depuis plusieurs semaines, des fans de la franchise appelaient d’ailleurs à la prudence à cause de ce virus qui chamboule les plans de nombreuses sociétés : “Nous risquons la pandémie. Il est temps de faire passer la santé publique en priorité, avant les calendriers déterminés par le marketing et les coûts engendrés par l’annulation d’événements (…) Des événements majeurs, partout dans le monde, ont déjà été annulés ou reportés en raison de risques pour la santé, expliquaient les patrons du site. Retardez la sortie de No Time to Die jusqu’à l’été, où les experts s’attendent à ce que l’épidémie ait atteint son pic et soit maîtrisée (…) Ce n’est qu’un film. La santé et le bien-être des fans du monde entier et de leurs familles sont plus importants. Nous avons tous patienté plus de quatre ans pour ce film. Quelques mois de plus ne nuiront pas à la qualité du film et ne pourront qu’aider le box-office pour le dernier salut de Daniel Craig.”

