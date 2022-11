Nintendo Systems, une nouvelle filiale pour renforcer la numérisation de l’activité du géant japonais

Le partenariat entre Nintendo et DeNA s'étoffe avec la création de Nintendo Systems.

Spécialisée dans la recherche et le développement, ainsi que les opérations visant à renforcer la numérisation des activités de Nintendo, en plus de la création de services à valeur ajoutée, la filiale Nintendo Systems est détenue à 80% par Nintendo et 20% par DeNA. Tetsuya Sasaki, un membre du département de recherche technologique de Nintendo, s’occupera de la diriger depuis Tokyo dès le lancement de son activité à partir du 3 avril 2023.

Un porte-parole de Nintendo déclare :

Avec le modèle intégré matériel-logiciel au cœur de son activité, Nintendo s’efforce également d’offrir une expérience et un service améliorés en dehors de sa console de jeu dédiée. Afin d’offrir cette expérience de manière holistique, Nintendo cherche à maintenir et à étendre sa relation avec les consommateurs principalement par le biais du compte Nintendo. Dans le cadre de cet effort, Nintendo a conclu une alliance commerciale et capitalistique avec DeNA en 2015 et a collaboré pour développer et exploiter le nouveau système central axé sur le compte Nintendo depuis ce moment-là. Sur la base de l’expertise accumulée au cours des sept années et plus et de l’expérience de co-développement de multiples services basés sur le compte Nintendo, Nintendo et DeNA vont faire progresser leur partenariat et établir une société commune. Dans le but de renforcer la numérisation des activités de Nintendo, la coentreprise fera de la recherche et du développement, et créera des services à valeur ajoutée pour renforcer la relation entre Nintendo et les consommateurs.